Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis un avertisment ferm către statele europene care iau în calcul introducerea unei taxe pe serviciile digitale aplicată companiilor americane.

Într-o postare publicată pe platforma sa de socializare, liderul de la Casa Albă a afirmat că orice țară care va adopta o astfel de măsură se va confrunta imediat cu tarife vamale de 100% pentru toate bunurile exportate în Statele Unite.

Mesajul vine într-un moment în care mai multe state europene analizează sau discută introducerea unor taxe destinate marilor companii din domeniul tehnologiei, multe dintre acestea având sediul în Statele Unite.

Declarația președintelui indică faptul că administrația americană este pregătită să răspundă prin măsuri comerciale dure dacă aceste planuri vor fi puse în aplicare.

În mesajul publicat, Donald Trump susține că mai multe țări europene sunt aproape de implementarea unei taxe pe serviciile digitale și avertizează că orice astfel de decizie va avea consecințe comerciale imediate.

„Numeroase țări europene au discutat despre implementarea iminentă a unei taxe pe serviciile digitale pentru companiile americane. Unele dintre aceste țări sunt aproape de a face acest lucru. Vă rugăm să lăsați această declarație să reprezinte că orice țară care impune o astfel de taxă va fi imediat întâmpinată cu un TARIF de 100% pentru toate bunurile trimise în Statele Unite ale Americii”, a transmis Donald Trump.

Potrivit mesajului, tariful de 100% ar urma să înlocuiască orice înțelegeri comerciale existente cu țara respectivă, indiferent dacă acestea au fost deja implementate, semnate sau sunt încă în curs de aplicare.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că măsura ar urma să fie aplicată imediat și că va rămâne în vigoare dacă statele vizate vor continua să implementeze taxa asupra serviciilor digitale.

„Acest TARIF va înlocui tranzacțiile încheiate cu țara, fie că sunt implementate, semnate sau nu. Suplimentar, se va impune imediat TARIFUL de 100%, în cazul în care acestea vor continua”, se arată în aceeași postare.

Declarația reprezintă una dintre cele mai ferme poziții exprimate de administrația americană în privința taxării companiilor de tehnologie din SUA de către partenerii comerciali europeni.

Taxele pe serviciile digitale au fost propuse în ultimii ani de mai multe state europene ca modalitate de impozitare a veniturilor generate local de marile platforme digitale internaționale. Susținătorii acestor măsuri afirmă că actualele reguli fiscale nu reflectă modul în care companiile digitale își desfășoară activitatea și își obțin profiturile în diferite jurisdicții.

De cealaltă parte, Statele Unite au criticat în repetate rânduri astfel de inițiative, argumentând că ele afectează în principal companiile americane din sectorul tehnologic și pot crea bariere comerciale.

Mesajul publicat de Donald Trump sugerează că Washingtonul este dispus să utilizeze politica tarifară ca instrument de răspuns în cazul în care statele europene vor merge mai departe cu aceste proiecte fiscale.

Aplicarea unor tarife de 100% asupra bunurilor importate din țările vizate ar putea avea efecte importante asupra relațiilor comerciale dintre Statele Unite și partenerii europeni, în funcție de statele care ar decide să introducă efectiv taxa pe serviciile digitale.

Deocamdată, președintele american nu a nominalizat țările la care face referire și nici nu a oferit detalii privind momentul în care astfel de tarife ar putea intra în vigoare.

Declarația reprezintă însă un nou semnal al tensiunilor comerciale dintre Washington și unele capitale europene în ceea ce privește fiscalitatea aplicată marilor companii din domeniul tehnologiei.