Relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii intră într-o nouă eră, după ce cele 27 de state membre ale blocului comunitar și-au exprimat oficial acordul pentru ratificarea tratatului negociat pe parcursul anului trecut. Decizia de la Bruxelles vine într-un moment critic și permite implementarea măsurilor economice înainte de termenul-limită stabilit de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, conform AFP.

Hotărârea Consiliului European completează votul dat de Parlamentul European în cursul săptămânii trecute. Eurodeputații au aprobat textul documentului abia după ce au obținut asigurări ferme din partea guvernelor europene cu privire la protejarea intereselor economice ale continentului. Prin această decizie finală, statele membre au trecut legislația care elimină tarifele vamale aplicate în spațiul comunitar pentru cele mai importante categorii de produse industriale și agricole care provin de peste Ocean.

Măsura adoptată de europeni reprezintă îndeplinirea unei promisiuni majore făcute în vara anului trecut în Scoția, la Turnberry. La momentul respectiv, blocul comunitar s-a angajat să renunțe la taxe în schimbul unei concesii din partea Washingtonului, mai exact plafonarea la un nivel de 15 procente a tarifelor pe care președintele american le impusese importurilor din Europa.

Totuși, ritmul birocratic de la Bruxelles nu a fost pe placul administrației americane. Donald Trump a criticat deschis durata îndelungată a procedurilor europene de ratificare și a impus un ultimatum clar, fixat pentru data de 4 iulie, zi în care Statele Unite aniversează un sfert de secol de la declararea independenței. În lipsa unui consens rapid, amenințarea unor noi sancțiuni economice plana asupra pieței europene.

Pentru a evita blocajele și pentru a-și proteja piețele interne, negociatorii din Parlamentul European au introdus mecanisme de control stricte în textul final. Printr-un acord obținut în primăvară cu guvernele naționale, oficialii europeni au inclus o clauză de caducitate de tip "sunset clause". Această prevedere specifică clar că înțelegerea comercială va expira automat în anul 2029, imediat după încheierea mandatului actual al lui Donald Trump, dacă ambele părți nu decid prelungirea ei printr-un nou vot.

În același timp, Comisia Europeană își păstrează o pârghie importantă de negociere. Executivul comunitar are dreptul legal de a suspenda unilateral acest Pact Vamal în situația în care Donald Trump nu își respectă promisiunile. Condiția principală pusă de europeni este ca Washingtonul să elimine, până la finalul acestui an, suprataxele de 50% aplicate în prezent produselor din fier și aluminiu importate din Uniunea Europeană.