Trump acuză Iranul că folosește AI pentru a produce propagandă de război

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat duminică faptul că guvernul din Iran ar utiliza inteligența artificială pentru a manipula informațiile despre evoluțiile din războiul din regiune, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în timpul unui dialog cu jurnaliștii aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, la scurt timp după ce liderul american publicase un mesaj pe platforma sa online, Truth Social.

În intervenția sa, Trump a avertizat asupra riscurilor pe care le consideră asociate cu utilizarea inteligenței artificiale în spațiul informațional. „AI poate fi foarte periculoasă, trebuie să fim foarte atenți cu ea”, a declarat acesta jurnaliștilor.

Comentariile sale apar pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre administrația americană și unele instituții media în legătură cu modul în care este relatat conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

În mesajul publicat pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a susținut, fără a prezenta dovezi, că anumite instituții media occidentale ar fi colaborat cu Iranul pentru a răspândi informații generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Potrivit lui Trump, tehnologia ar fi fost folosită pentru a prezenta în mod eronat succese militare ale Iranului sau pentru a amplifica sprijinul popular față de conducerea de la Teheran. Liderul american a menționat mai multe exemple despre care spune că ar reprezenta astfel de tentative de manipulare.

În același context, Trump a afirmat că imaginile prezentate de Iran cu „bărci kamikaze” ar fi fost fabricate. De asemenea, el a susținut că ar fi fost utilizată inteligența artificială pentru a simula un atac reușit asupra portavionului american USS Abraham Lincoln.

„Publicațiile care au propagat această informație ar trebui acuzate de trădare”, a scris Trump în postarea sa online.

Agenția de presă Reuters a transmis că a verificat imagini filmate în portul irakian Basra, care ar arăta ambarcațiuni încărcate cu explozibili, asociate cu Iranul, apropiindu-se de două petroliere. Potrivit agenției, incidentul s-ar fi soldat cu moartea a cel puțin unui membru al echipajului.

În același timp, presa de stat iraniană a susținut că armata Iranului ar fi lovit portavionul USS Abraham Lincoln. Totuși, afirmația nu a fost preluată pe scară largă de instituții media occidentale.

Trump a mai declarat că imaginile cu „250.000 de iranieni” care ar fi participat la un miting de susținere pentru noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, ar fi fost „generate complet cu ajutorul inteligenței artificiale” și că evenimentul „nu a avut loc niciodată”.

De la începutul conflictului, în Iran au avut loc mai multe demonstrații pro-guvernamentale. După anunțul privind numirea lui Mojtaba Khamenei în funcția de lider suprem, mai multe organizații media au publicat fotografii cu mulțimi adunate în capitala Tehran.

Cu toate acestea, o verificare rapidă realizată de Reuters nu a identificat relatări ale presei occidentale care să menționeze cifra de 250.000 de participanți invocată de Donald Trump.

Președintele american nu a precizat în mod concret care sunt materialele de presă la care se referea în declarațiile sale.

Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care relația dintre autoritățile americane și unele instituții media se află sub presiune. Președintele Federal Communications Commission, Brendan Carr, a avertizat sâmbătă că licențele unor radiodifuzori ar putea fi retrase dacă aceștia nu își „corectează direcția” în ceea ce privește modul de prezentare a conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Donald Trump a criticat în mod repetat presa în ultimii ani, susținând că unele instituții media publică informații incorecte sau părtinitoare atunci când relatează despre activitatea sa sau despre politicile administrației sale.