Trucul care te ajută să strângi bani fără să simți. Economisirea banilor nu presupune întotdeauna transferarea unor sume mari într-un cont separat. O metodă simplă, devenită populară în mediul online, transformă pusul banilor deoparte într-o provocare zilnică. Ai nevoie doar de o cutie, o pușculiță sau un alt recipient pe care să nu îl deschizi până la data stabilită și de câțiva lei în fiecare zi.

Principiul este foarte simplu: suma pusă deoparte trebuie să fie egală cu ziua din lună. Pe data de 1 economisești 1 leu, pe 2 pui 2 lei, pe 10 ajungi la 10 lei, iar în ultima zi a unei luni cu 31 de zile pui 31 de lei. La începutul lunii următoare, provocarea pornește din nou de la 1 leu. Sumele par mici atunci când sunt privite separat, dar rezultatul de la sfârșitul câtorva luni poate fi surprinzător.

Metoda face parte din categoria provocărilor de economisire prin care o sumă mică este pusă deoparte periodic, fără să fie nevoie ca persoana să economisească dintr-o dată câteva sute de lei.

Există mai multe variante ale acestor provocări. De exemplu, NerdWallet prezintă cunoscuta provocare de 52 de săptămâni, în care suma economisită crește odată cu numărul săptămânii: 1 dolar în prima săptămână, 2 dolari în cea de-a doua și tot așa până la 52 de dolari. Principiul este asemănător: economisirea este împărțită în pași mici și previzibili.

În varianta zilnică, adaptată în lei, regula este și mai ușor de urmărit pentru că nu ai nevoie de un tabel complicat. Trebuie doar să te uiți la data din calendar. Astfel, primele zece zile ale unei luni ar arăta astfel: 1 leu pe data de 1, 2 lei pe data de 2, 3 lei pe data de 3 și așa mai departe. Pe data de 10 sunt puși deoparte 10 lei, iar pe data de 20 suma zilei este de 20 de lei.

La sfârșitul lunii, provocarea se resetează.

Deși cele mai multe sume zilnice sunt suficient de mici încât să nu pară impresionante, totalul crește destul de repede.

Într-o lună cu 30 de zile, dacă respecți regula în fiecare zi, vei pune deoparte: 1 + 2 + 3 + ... + 30 = 465 de lei.

Într-o lună cu 31 de zile, suma ajunge la: 1 + 2 + 3 + ... + 31 = 496 de lei.

Februarie este ceva mai ușor. Într-un an obișnuit, cu 28 de zile, provocarea aduce: 1 + 2 + 3 + ... + 28 = 406 lei.

Practic, fără să fii nevoit să pui vreodată mai mult de 31 de lei într-o singură zi, la sfârșitul unei luni poți avea în cutie între 406 și 496 de lei. Pentru cine preferă să folosească numerar, banii pot fi introduși într-o cutie de pantofi cu o fantă făcută în capac, într-o pușculiță sau într-un recipient care nu poate fi deschis ușor. Ideea cutiei sigilate este tocmai aceea de a elimina tentația de a lua câțiva lei înapoi atunci când apare o cheltuială neplanificată.

Metoda poate fi aplicată însă la fel de bine și fără bani cash. Aceeași sumă poate fi transferată zilnic într-un cont separat destinat economiilor.

Cei care descoperă provocarea în septembrie nu trebuie să aștepte până la 1 ianuarie pentru a începe.

Dacă provocarea este începută pe 1 septembrie și continuată până pe 31 decembrie, calculele arată astfel:

Septembrie, care are 30 de zile: 465 de lei .

. Octombrie, cu 31 de zile: 496 de lei .

. Noiembrie, cu 30 de zile: 465 de lei .

. Decembrie, cu 31 de zile: 496 de lei.

În total, în numai patru luni, suma strânsă ajunge la 1.922 de lei.

Cu alte cuvinte, cine începe provocarea la începutul lunii septembrie poate intra în noul an cu aproape 2.000 de lei puși deoparte, fără ca într-o singură zi să fi fost necesară economisirea unei sume mai mari de 31 de lei.

Provocarea poate fi începută și în timpul lunii. Pe 5 septembrie, de exemplu, nu este obligatoriu să recuperezi sumele aferente primelor patru zile.

Dacă începi direct cu 5 lei pe 5 septembrie și continui până pe 30 septembrie, vei strânge în această lună 455 de lei. La această sumă se adaugă 496 de lei în octombrie, 465 de lei în noiembrie și 496 de lei în decembrie. Totalul economisit între 5 septembrie și 31 decembrie 2026 ajunge astfel la 1.912 lei.

Diferența față de începerea provocării la 1 septembrie este de numai 10 lei, reprezentând exact sumele care ar fi fost puse deoparte în primele patru zile ale lunii: 1 + 2 + 3 + 4. Așadar, faptul că provocarea nu este începută chiar din prima zi a lunii nu schimbă radical rezultatul final.

Rezultatul devine și mai interesant dacă metoda este urmată de la 1 ianuarie până pe 31 decembrie. Într-un an obișnuit, există șapte luni cu 31 de zile. Fiecare dintre acestea aduce câte 496 de lei, ceea ce înseamnă: 7 x 496 = 3.472 de lei.

Patru luni au câte 30 de zile. Pentru acestea: 4 x 465 = 1.860 de lei. În februarie, într-un an cu 28 de zile, sunt strânși încă 406 lei. Adunate, toate aceste sume duc la un total de: 3.472 + 1.860 + 406 = 5.738 de lei.

Așadar, o persoană care urmează provocarea în fiecare zi timp de un an obișnuit poate strânge 5.738 de lei. Raportată la o lună, suma medie economisită este de aproximativ 478 de lei. Diferența este că nu trebuie să scoți cei aproape 500 de lei din buget într-o singură zi, ci îi distribui pe parcursul întregii luni.

Provocările de economisire sunt construite tocmai în jurul unor obiective mici și repetate. Bankrate arată, în cazul provocării de 52 de săptămâni, că astfel de metode pot fi adaptate în funcție de buget și că importantă este consecvența în acumularea economiilor.

Diferența este în primul rând psihologică. Ideea de a pune aproape 500 de lei deoparte imediat după salariu poate părea dificilă pentru unele persoane. În schimb, într-o zi trebuie economisiți doar 7 lei, în alta 14 lei, iar într-o alta 25 de lei.

Provocarea nu înseamnă însă că suma totală devine mai mică. Spre finalul lunii apar cele mai mari contribuții: în ultimele șapte zile ale unei luni cu 31 de zile trebuie puși deoparte, cumulat, 196 de lei.

De aceea, metoda trebuie adaptată la bugetul fiecăruia. Dacă 30 sau 31 de lei într-o singură zi reprezintă prea mult, regula poate fi modificată. Important este ca economisirea să nu ducă la lipsa banilor necesari pentru cheltuielile esențiale.

Pentru cei care vor să transforme provocarea într-un obicei vizibil, varianta cu o cutie poate avea încă un avantaj: banii nu mai sunt amestecați cu suma folosită pentru cheltuielile zilnice.

O cutie de pantofi poate fi închisă bine și prevăzută doar cu o fantă suficient de mare pentru introducerea bancnotelor și monedelor. Nu este nevoie ca aceasta să fie învelită într-un anumit material sau „izolată” într-un mod special. Important este doar ca banii să fie păstrați în siguranță și să nu fie la îndemână pentru cheltuieli impulsive.

Cei care nu obișnuiesc să folosească bani în numerar pot aplica exact aceeași regulă cu ajutorul unui cont separat. În fiecare zi transferă suma de bani corespunzătoare datei, iar contul nu este folosit pentru cumpărăturile obișnuite.

La final, matematica rămâne aceeași: 1.922 de lei între începutul lunii septembrie și sfârșitul anului sau 5.738 de lei într-un an întreg. Iar cea mai mare sumă de bani pe care trebuie să o pui deoparte într-o singură zi este de numai 31 de lei.