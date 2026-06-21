Naționala masculină de baschet a României se reunește duminică la Oradea pentru ultimele două partide din grupa B a preliminariilor europene pentru FIBA World Cup 2027.

Tricolorii vor întâlni Grecia pe teren propriu, pe 2 iulie, și Muntenegru în deplasare, pe 5 iulie, în confruntări care pot decide calificarea în faza următoare.

Selecționata pregătită de Mihai Silvășan ocupă ultimul loc în grupă înaintea ultimelor două etape, însă păstrează șanse matematice de a avansa.

Primele trei clasate se califică în turul secund al preliminariilor europene, ceea ce transformă duelurile din luna iulie în unele esențiale pentru parcursul României către Campionatul Mondial din 2027.

Antrenorul Mihai Silvășan a convocat un lot format din 16 baschetbaliști:

Darron Russell, Lucas Tohătan, Tudor Șomăcescu, Vlad Nistor, Nandor Kuti, Dragoș Diculescu, Albert Stan, Mihai Măciucă, Bogdan Nicolescu, Ștefan Grasu, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță, Cătălin Baciu, Denis Bădălău și Christian Nițu.

Tricolorii vor efectua un cantonament de aproximativ zece zile la Oradea înaintea duelului cu Grecia, liderul actual al grupei.

Meciul cu Grecia, programat pe 2 iulie la Oradea, reprezintă unul dintre cele mai dificile teste pentru echipa României. Elenii conduc grupa B cu 7 puncte și sunt favoriți la calificare.

La trei zile după confruntarea cu Grecia, România va disputa ultimul meci din această fază a preliminariilor, în deplasare, împotriva Muntenegrului.

Clasamentul grupei B înaintea ultimelor două etape este următorul:

Grecia – 7 puncte;

Portugalia – 6 puncte;

Muntenegru – 6 puncte;

România – 5 puncte.

În aceste condiții, fiecare rezultat poate influența decisiv configurația finală a clasamentului.

Până acum, România a înregistrat o victorie și trei înfrângeri în grupa B.

Rezultatele tricolorilor sunt:

Grecia – România 91-64;

România – Muntenegru 75-80;

Portugalia – România 99-82;

România – Portugalia 101-96.

Succesul obținut în fața Portugaliei a menținut echipa în lupta pentru unul dintre primele trei locuri, care asigură prezența în faza secundă a calificărilor.

FIBA World Cup 2027 se va desfășura în Qatar, în perioada 27 august – 12 septembrie 2027. Competiția va reuni cele mai puternice selecționate din lume, iar preliminariile europene reprezintă primul pas pentru echipele care urmăresc calificarea la turneul final.

Pentru România, meciurile cu Grecia și Muntenegru reprezintă ultima oportunitate de a rămâne în cursa pentru un loc la Campionatul Mondial și de a accede în următoarea etapă a preliminariilor europene.