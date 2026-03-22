Kevin Durant, aproape de un moment istoric în NBA. L-ar putea detrona pe Jordan

Kevin Durant a fost principalul marcator al lui Houston Rockets în victoria clară obținută sâmbătă în fața formației Atlanta Hawks, scor 117-95, într-un meci din NBA, potrivit Reuters.

Starul lui Houston a terminat meciul cu 25 de puncte marcate în 30 de minute de joc, având o eficiență solidă la finalizare: 9 aruncări reușite din 15 încercări din acțiune și 3 coșuri din 5 tentative de la distanță. Pe lângă aportul ofensiv, Durant a mai adăugat șase pase decisive, trei recuperări, două intercepții și două capace, confirmând un rol complet în economia partidei.

Performanța sa individuală îl aduce într-un moment important al carierei, fiind la doar 25 de puncte distanță de egalarea lui Michael Jordan în clasamentul all-time al marcatorilor din NBA. O astfel de realizare l-ar propulsa pe Durant în top 5 cei mai buni marcatori din istoria ligii, consolidându-i statutul printre legendele baschetului.

„Încerc să fac tot ce pot pentru echipă”

După meci, jucătorul a subliniat importanța rezultatului de echipă în detrimentul statisticilor individuale. „Ceea ce contează cel mai mult este victoria. Încerc să fac tot ce pot pentru echipă și să-mi ajut colegii să înscrie”, a spus Durant.

Houston a controlat jocul încă din start, intrând la pauză cu un avantaj de 62-54. Momentul decisiv a venit în sfertul al treilea, în care Rockets au accelerat ritmul și au dominat clar, câștigând actul cu 39-22 și desprinzându-se decisiv pe tabelă.

Partida s-a încheiat cu scorul de 117-95 pentru Houston, rezultat care a pus capăt seriei de 11 victorii consecutive a echipei Atlanta Hawks. Succesul consolidează poziția formației din Texas în ierarhia Conferinței de Vest.

Odată cu această victorie, Rockets ajung la un bilanț de 42 de victorii și 27 de înfrângeri, menținându-se pe locul al patrulea în conferință, într-o zonă importantă pentru accederea în playoff.

La nivel individual, Durant continuă un sezon foarte consistent, cu medii de 25,7 puncte, 5,5 recuperări și 4,5 pase decisive pe meci. Eficiența sa rămâne una dintre cele mai ridicate din ligă, cu 51,7% la aruncările din acțiune și 40,5% de la distanță, statistici care îl pot menține într-o zonă de elită pe termen lung.

Dacă acest ritm se păstrează până la finalul sezonului, Durant ar putea încheia încă o stagiune cu un procentaj de peste 50% la aruncări, o performanță pe care o menține de mai mulți ani consecutivi în NBA.

