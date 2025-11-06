Tribunalul din Atena analizează cazul Evangelos Marinakis și al suporterilor Olympiacos

Evangelos Marinakis, proprietarul echipei Nottingham Forest și al clubului grec Olympiacos, a început procesul la Atena, fiind acuzat de instigare la violență în fotbal și de sprijinirea unei organizații criminale.

Procesul implică și alți membri ai conducerii clubului, precum și 142 de suporteri, în legătură cu incidente violente care au avut loc între 2019 și 2024.

Evangelos Marinakis, în vârstă de 58 de ani, se află în centrul unui proces complex care investighează violența asociată fotbalului în Grecia.

Acesta, împreună cu patru membri ai consiliului de conducere al clubului Olympiacos, este acuzat de două infracțiuni minore: instigare la violență prin declarații împotriva autorităților și sprijinirea unei organizații criminale. Acuzațiile acoperă perioada 2019–2024.

Avocatul său, Vassilis Dimakopoulos, a declarat că „acuzațiile sunt total nefondate”. Alți membri ai consiliului de conducere au respins, de asemenea, acuzațiile ca fiind lipsite de temei legal.

În total, 142 de fani se confruntă cu acuzații de apartenență la organizații criminale și de provocare de explozii care pun viața în pericol la evenimente sportive.

Dintre aceștia, șapte sunt acuzați că au condus organizația criminală. Toți inculpații au negat orice vinovăție.

Acuzațiile au apărut în urma morții polițistului de intervenție George Lyngeridis, în vârstă de 31 de ani, care a fost rănit fatal în afara unui meci de volei feminin dintre Olympiacos și Panathinaikos, în 2023.

Lyngeridis a fost lovit de un artificiu pirotehnic în timpul confruntărilor și a decedat câteva săptămâni mai târziu din cauza rănilor suferite.

Procesul a început la prânz, însă prima ședință a fost amânată până la ora 13:30, finalizându-se la ora 15:00.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate – mai mult de 140 de inculpați și peste 220 de martori – procesul nu se desfășoară în sala tradițională de judecată, ci într-o sală special amenajată lângă închisoarea de maximă securitate Korydallos, în sudul Atticăi.

Avocații au solicitat o sală de judecată mai mare, cerere care va fi analizată de judecători la următoarea dată a procesului, programată pentru luna aceasta.

Tribunalul este format dintr-un complet de trei judecători seniori, care vor decide prin majoritate.

Strada din fața clădirii a fost blocată de poliție încă de dimineață. Deși câțiva fani Olympiacos s-au adunat, nu a existat o manifestație organizată de susținere a inculpaților.

Măsurile de securitate au fost stricte: toți cei care doreau să intre în sala de judecată au fost verificați cu actul de identitate, iar rucsacurile au fost scanate cu detectoare de metale.

Intrările pentru avocați, martori și jurnaliști au fost separate, iar un centru de presă improvizat a fost amenajat într-o sală adiacentă.

Ședința a început în liniște absolută, judecătorii ocupându-și locurile și cerând prezența inculpaților. Numele inculpaților și martorilor au fost citite, în timp ce polițiștii erau mascați și înarmați.

Dintre aceștia, șapte sunt acuzați că au coordonat activitățile grupului. Incidentul central care a declanșat procesul a fost decesul polițistului George Lyngeridis, rănit mortal de un artificiu pirotehnic în timpul unor confruntări între fani la un meci de volei dintre Olympiacos și Panathinaikos în 2023.

Martorii chemați la proces includ colegi ai polițistului decedat, oficiali ai clubului și spectatori care au asistat la incidente. Aceștia urmează să ofere declarații referitoare la circumstanțele violențelor și la rolul inculpaților în acestea.

Procesul aduce în prim-plan tensiunile dintre suporteri, cluburi și autorități în Grecia.

În timp ce acuzațiile vizează persoane individuale, inclusiv membri ai conducerii clubului Olympiacos, ele reflectă o problemă mai largă a violenței în sport și a siguranței la evenimentele publice.

Clubul Nottingham Forest, deținut de Marinakis, nu a fost direct implicat în incidentele din Grecia, însă procesul atenuează atenția asupra proprietarului și asupra reputației internaționale a acestuia.

Următoarea ședință a procesului este programată pentru 25 noiembrie. Judecătorii vor analiza solicitările avocaților privind schimbarea sălii de judecată și vor continua citirea declarațiilor martorilor și a numelor inculpaților.

Procesul va include examinarea probelor, depoziții ale martorilor și audierea expertizei privind incidentele violente.