Justitie Tribunalul Arad admite intrarea „Bătrânei Doamne" în concordat preventiv







Cererea formulată de Asociaţia Fotbal Club UTA Arad a fost admisă azi de Tribunalul Arad. Hotarârea este executorie. Cu drept de apel în șapte zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Arad. Decizia clubului arădean de a solicita această măsură vine în urma datoriilor mari față de stat. Astfel, UTA evită o vreme executarea silită și insolvența.

Legea prevede că, de la admiterea concordatului preventiv, se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitorului sau acestea nu încep. Indiferent de natura creanţei. Pe o perioadă de patru luni.

Administratorul concordatar stabilit de instanță este RTZ & Partners SPRL. Este vorba de o casă de avocatură belgiană, cu filială și în România. Numele lui Răzvan Zăvăleanu, reprezentant al belgienilor în România, apare în diferendul dintre Dinamo și Mircea Rednic, obiectul fiind tot de natură fianciară. Dinamo București a fost scoasă din insolvență tot de Răzvan Zăvăleanu.CFR Cluj, ASA Târgu Mureș, Gaz Metan Mediaș sunt alte echipe din portofoliul belgienilor, care au trecut prin insolvență.

Tribunalul Arad a hotărât vă "admite cererea formulată de debitorul Asociaţia Fotbal Club UTA Arad ...Deschide procedura de concordat preventiv față de debitorul Asociaţia Fotbal Club UTA Arad. ...În termen de 60 zile de la deschiderea procedurii, administratorul concordatar va elabora sau, după caz, va asista debitorul în elaborarea planului de restructurare. Pune în vedere administratorului concordatar că are obligația de a comunica planul de restructurare creditorilor ale căror creanţe sunt afectate..."

Instanța din Arad arată în hotarârea de azi că, "conform art. 25 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii de concordat, cu excepția executării silite a creanţelor salariale, se suspendă de drept toate executările silite îndreptate împotriva debitorului sau acestea nu încep, indiferent de natura creanţei, pe o perioadă de 4 luni... Stabileşte termen administrativ pentru examinarea stadiului procedurii la data de 19.11.2025".

Înainte cu o săptămână de a face cererea de intrare în concordat preventiv, Alexandru Meszar, președintele UTA Arad, anunța că ar fi de acord să cedeze clubul gratis. În schimbul unor garanții. Una dintre garanții era aceea ca UTA să rămână în prima ligă. Petrolul Ploiești este singura echipă din prima ligă aflată în concordat preventiv, care astfel încearcă să evite insolvența.