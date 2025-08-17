Justitie „Bătrâna Doamnă” cere Tribunalului Arad să intre în concordat preventiv. Anticamera insolvenței







Emoții mari pentru "Bătrâna Doamnă". Tribunalul Arad se propunță marți dacă aprobă planul prin care clubul înceracă să evite insolvența și executarea silită. În ciuda faptului că UTA are un parcurs foarte bun în acest debut în SuperLigă, are mare probleme financiare. Situația e confirmată după ce clubul a cerut, săptămâna trecută, intrarea în concordat preventiv. Măsură care ajută clubul să nu intre în insolvență. Dar care nu îi mai permite acces la banii publici.

Asociația Fotbal Club UTA Arad a solicitat la Tribunalul Arad intrarea în concordat preventiv. Dosarul a fost înregistrat pe 13 august 2025 și are termen marși, 19 august. Dacă planul de concordat este aprobat de instanță, UTA beneficiază de protecție împotriva executărilor silite inițiate de creditori.Clubului i se oferă un răgaz necesar pentru implementarea măsurilor de redresare. Concordatul preventiv este o procedură juridică care ajută Bătrâna Doamnă să evite intrarea în insolvență. Să continue activitatea clubului.

Alexandru Meszar, conducătorul clubului, spunea recent într-un podcast că e gata să cedeze gratuit clubul contra unor garanții. Presa locală vorbește de datorii de 11 milioane de lei ale clubului la stat. Alexandru Meszar spune că UTA, simbol al Aradului, nu e de vânzare. El spunea că toate salariile sunt plătite la zi. Și primele. Meszar a recunoscut și restanțele față de unii jucători plecați, cu care clubul are litigii."Clubul poate fi cedat unui grup. Unei persoane sau unei societăți fără nici un ban. Fără pretenții financiare. Dar pe baza unor garanții de continuitate pe termen lung în Liga 1 și în condiții mai bune decât cele actuale", conform gsp.ro

Și în 2022, Meszar vorbea de cedarea gratuit[ a clubului. Omul de afaceri Simion Apreutese, era interesat să preia clubul de fotbal UTA Arad. dar solicita mai întâi un audit financiar din care să rezulte situația exactă a finanțelor grupării. Concordatul preventiv este reglementat de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Legea definește cadrul legal și procedural prin care debitorul poate propune un plan de redresare și îl poate negocia cu creditorii săi. Principalul avantaj al concordatului preventiv este că oferă o alternativă la insolvență și faliment.

Prin restructurarea datoriilor și reechilibrarea activităților economice, compania poate evita procedurile mai drastice și costisitoare ale insolvenței.

În timpul procedurii, managementul actual păstrează controlul asupra clubului.Concordatul preventiv permite debitorului să negocieze direct cu creditorii. Stabilind termeni de plată mai favorabili. Cum ar fi prelungirea termenelor de plată.Ori reducerea sumelor datorate.