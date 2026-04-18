Juniorii de la CSA Steaua au ajuns la spitalul de urgență din Arad cu simptome de toxiinfecţie alimentară

24 de fotbaliști de la grupele U15 și U16 ale CSA Steaua au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Arad, după ce au prezentat simptome digestive în timpul deplasării pentru meciurile disputate împotriva echipelor similare ale UTA. Incidentul a apărut după ce delegația bucureșteană a luat masa în oraș, iar Direcția de Sănătate Publică Arad a început deja verificările pentru a stabili cauza exactă.

Grupul de juniori de la Steaua București se afla la Arad pentru disputarea unor partide cu reprezentativele U15 și U16 ale UTA. Cele două loturi ale bucureștenilor au fost învinse în confruntările jucate în fața formațiilor similare ale echipei arădene.

Sportivii erau cazați la Casa Armatei, iar cu o seară înainte delegația ar fi luat masa la un hotel din oraș. După acel moment, mai mulți dintre jucători au început să se simtă rău încă de vineri seara, iar starea lor s-a accentuat după meciurile de sâmbătă.

Tinerii, cu vârste între 15 și 16 ani, au acuzat greață și probleme digestive, fiind duși la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații medicale.

În urma evaluării inițiale, medicii au luat în calcul posibilitatea unui episod de enterocolită sau a unei intoxicații alimentare. Cei 24 de sportivi sunt în continuare în curs de evaluare medicală, pentru a se stabili exact natura problemelor de sănătate apărute în rândul delegației venite din București.

Potrivit informațiilor apărute până acum, niciunul dintre fotbaliști nu se află într-o stare care să impună internarea. Chiar și în aceste condiții, având în vedere că delegația urmează să revină la București, medicii au decis efectuarea unor controale amănunțite, pentru a se asigura că jucătorii pot călători în siguranță.

După apariția cazurilor, Direcția de Sănătate Publică Arad a demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili sursa exactă a problemelor medicale. Verificările vizează inclusiv masa luată vineri la un restaurant din Arad, menționată ca posibil punct comun pentru membrii delegației care au început să prezinte simptome.

Deocamdată, rămâne de stabilit dacă starea de rău a apărut în urma alimentelor consumate la restaurantul din Arad sau dacă la originea episoadelor digestive au stat și alți factori. Ancheta autorităților sanitare urmează să clarifice împrejurările în care 24 de juniori ai CSA Steaua au avut nevoie de îngrijiri medicale după deplasarea pentru meciurile disputate în oraș.