Un bărbat și partenera sa, arestați în Arad pentru abuz sexual asupra unei minore. Mama micuței știa, dar nu a făcut nimic

Un bărbat de 46 de ani și o femeie de 42 de ani din Arad au fost arestați preventiv. Procurorii susțin că inculpatul ar fi abuzat sexual fiica partenerei, iar mama ar fi știut și nu a intervenit.

Doi suspecți au fost arestați preventiv în Arad într-un dosar privind abuz asupra unei minore

Un bărbat de 46 de ani și o femeie de 42 de ani, din județul Arad, se află în arest preventiv, fiind cercetați într-un dosar care vizează infracțiuni grave asupra unui copil. Măsura a fost dispusă în urma probelor administrate de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Ineu.

Bărbatul este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unui minor, ambele în formă continuată. În același dosar, femeia este cercetată pentru complicitate la agresiune sexuală asupra unui minor, tot în formă continuată.

Procurorii descriu fapte de abuz sexual care s-ar fi petrecut în mod repetat între 2024 și 2025, în Arad

Ancheta indică faptul că presupusele fapte ar fi avut loc pe o perioadă îndelungată, între august 2024 și decembrie 2025. Victima ar fi avut între 7 și 8 ani în acel interval.

Potrivit procurorilor, acțiunile s-ar fi desfășurat atât în locuința din localitatea Cărand, unde inculpatul locuia împreună cu partenera sa și copilul acesteia, cât și în timpul unor deplasări în țară.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că inculpatul, în perioada august 2024 – decembrie 2025, în repetate rânduri, în imobilul în care locuia împreună cu fiica concubinei sale, având vârsta de 7-8 ani în perioada săvârşirii infracţiunilor, din loc. Cărand, jud. Arad, a întreţinut cu aceasta raporturi sexuale şi acte sexuale orale, prin constrângere. Totodată, în aceeaşi perioadă, atât în imobilul precizat mai sus, cât şi cu ocazia efectuării unor concedii pe teritoriul ţării, inculpatul, prin constrângere, a obligat-o pe victimă să efectueze comportamente de stimulare corporală asupra lui, precum şi alte acte de natură sexuală”, au transmis anchetatorii.

Ancheta arată că mama copilului ar fi cunoscut situația, fără să intervină

Totodată, procurorii susțin că mama minorei ar fi fost conștientă de comportamentul partenerului său.

Potrivit procurorilor, femeia ar fi surprins unele dintre faptele reclamate, dar nu ar fi luat măsuri pentru a opri situația sau pentru a proteja copilul, „întărindu-i inculpatului îndrăzneala şi convingerea că nu va fi tras la răspundere pentru faptele sale”.

A fost instituit un sechestru de 150.000 de lei pentru garantarea despăgubirilor

Pe lângă măsura arestului preventiv, anchetatorii au dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor celor doi inculpați. Măsura vizează bunurile mobile și imobile, prezente și viitoare, până la suma de 150.000 de lei. Scopul este de a preveni eventuale încercări de sustragere sau înstrăinare a acestora și de a asigura acoperirea prejudiciilor și a cheltuielilor judiciare.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și pentru clarificarea răspunderii penale în acest caz.

