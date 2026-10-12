Anchetă de amploare în județul Teleorman, unde cadrele de poliție au reușit să prindă și să rețină trei dintre persoanele suspectate că au luat cu forța o copilă de pe o stradă din localitatea Poroschia. Cercetările avansează rapid pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor celor implicați în acest caz grav, conform Agerpres.

Căutările desfășurate de organele de anchetă au dus la identificarea și reținerea altor doi bărbați bănuiți de implicare în răpirea fetei de 12 ani. Autoritățile au strâns probele necesare pentru a dispune măsura privativă de libertate.

„La data de 12 octombrie a.c., fiind în continuarea cercetărilor, poliţiştii au depistat doi bărbaţi implicaţi în eveniment, iar în urma probatoriului administrat a fost dispusă măsura reţinerii faţă de aceştia”, a transmis, luni, IPJ Teleorman.

Primele rezultate ale anchetei au apărut la scurt timp după demararea verificărilor, când oamenii legii au identificat un număr de patru persoane implicate în întregul incident. Una dintre primele măsuri preventive a vizat o femeie presupusă a fi participat la răpire.

„Poliţiştii au stabilit faptul că, în eveniment au fost implicate patru persoane. La data de 10 octombrie a.c., în urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reţinerii faţă de o femeie”, a precizat, duminică, IPJ Teleorman.

Evenimentul s-a petrecut în cursul zilei de vineri, moment în care copila de 12 ani a fost luată împotriva voinței sale de pe o stradă din comuna Poroschia și urcată într-un autoturism. Situația a impus mobilizarea rapidă a forțelor de ordine, fiind constituită o celulă de criză și declanșat mecanismul național de alertă.

Eforturile de căutare au dat roade în noaptea de vineri spre sâmbătă, când minora a fost depistată în siguranță, permițând ridicarea alertei. Reprezentanții inspectoratului au confirmat că fata nu a fost victima vreunei alte infracțiuni în afara faptei de răpire.

Ancheta este departe de a se încheia, polițiștii lucrând în continuare pentru a contura tabloul complet al evenimentelor și pentru a-l depista pe cel de-al patrulea suspect.

Conform sursei citate, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor în care s-a produs răpirea fetei, a tuturor persoanelor implicate şi luării măsurilor legale care se impun.