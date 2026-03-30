Trecerea României la euro. Care sunt cei mai importanți pași

Trecerea României la euro. Care sunt cei mai importanți pașiSursa foto: Freepik
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat luni seară, în cadrul unei conferinţe de presă, că trecerea României la moneda euro reprezintă o necesitate strategică pentru ţară, dar că aceasta nu poate fi realizată fără respectarea unor criterii economice stricte privind datoria publică și deficitul bugetar.

Nicușor Dan, despre trecerea României la euro

Nicuşor Dan a făcut aceste precizări după intervenţia sa la Conferinţa The Economist, reafirmând că adoptarea monedei unice europene este esenţială pentru creşterea atractivităţii României în faţa investitorilor internaţionali.

„Aşa cum am spus, este un principiu economic care spune că eşti cu atât mai eficient cu cât eşti mai mare. Principiul ăsta transpus la Europa înseamnă că trebuie ca diferenţele între ţările europene să fie cât mai mici pentru o firmă care vrea să investească. Moneda în care lucrezi contează foarte mult”, a explicat preşedintele.

Nicușor Dan

Este o necesitate

Potrivit acestuia, cu cât România va adopta mai rapid euro, cu atât va creşte şansa ca firme europene să investească şi pe piaţa românească, integrând ţara în fluxurile economice ale continentului. „Deci, cu cât România va adera mai devreme la euro, cu atât şansele ca o firmă care vine în Europa să investească în mai multe ţări, inclusiv în România, cresc considerabil”, a adăugat Nicuşor Dan.

Totodată, şeful statului a spus că integrarea în zona euro nu poate avea loc fără consolidarea finanţelor publice. România trebuie să reducă deficitul bugetar sub 3%, nivel agreat cu Comisia Europeană, proces care, potrivit preşedintelui, va dura câţiva ani.

„Ca să ajungem acolo, trebuie să respectăm nişte criterii care se referă în esenţă la datoria publică şi la deficit. În prezent, deficitul este de aproximativ 6%, iar ajustarea către 3% va dura 3-4 ani”, a precizat Nicuşor Dan.

„Euro, o formă de integrare economică”

Preşedintele a mai spus că integrarea completă în economia europeană, inclusiv prin adoptarea euro, creşte competitivitatea României. În contextul unei economii globale tot mai dinamice, România trebuie să se alinieze standardelor europene pentru a atrage investiţii şi a consolida stabilitatea economică.

„Euro reprezintă nu doar o monedă, ci o formă de integrare economică, care ne permite să fim mai competitivi și mai conectați la dinamica pieţelor europene”, a concluzionat Nicuşor Dan.

