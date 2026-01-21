Economie

Tranzacție pe piața alimentară: Cea mai veche fabrică de salam de Sibiu IGP, preluată de Cris-Tim

Tranzacție pe piața alimentară: Cea mai veche fabrică de salam de Sibiu IGP, preluată de Cris-Tim
Cris-Tim Family Holding, lider pe piața mezelurilor și a mâncărurilor gata preparate din România, a preluat activele SALSI Sinaia, companie care deține cea mai veche fabrică de salam de Sibiu IGP din țară. Tranzacția fusese anunțată anterior și este menționată în prospectul de listare al grupului, potrivita Economica.net.

SALSI Sinaia, cu tradiție din 1910, intră în portofoliul Cris-Tim

Preluarea a avut loc în urma neachitării unui împrumut acordat printr-o firmă afiliată, Eco Mineral Resources. În lipsa rambursării, Cris-Tim a intrat în posesia activelor și mărcilor SALSI printr-un contract de vânzare-cumpărare.

La 24 decembrie 2025, Eco Mineral Resources a vândut către Cris-Tim un imobil din Sinaia, la un preț total de aproape 18,7 milioane de lei. Tranzacția a fost scutită de TVA și s-a realizat pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent.

Cris-Tim. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce capacitate are fabrica

SALSI este un producător cu tradiție în segmentul mezelurilor crud-uscate, cunoscut în special pentru salamul de Sibiu IGP. Compania continuă tradiția începută în 1910 de Filippo Dozzi, considerat părintele acestui produs emblematic.

Fabrica din Sinaia are o capacitate de producție de aproximativ 720 de tone pe an și reprezintă un activ important în segmentul premium al mezelurilor.

Eco Mineral Resources este deținută de Radu Timiș junior și a fost înființată în 2020. În anii anteriori, Cris-Tim a produs în unitatea SALSI în baza unui contract de închiriere, iar compania a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe schimbări de proprietar.

Cris-Tim și-a extins activitatea în ultimii ani

În 2024, Cris-Tim a înregistrat o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei, un profit de 88 de milioane de lei și peste 2.000 de angajați.

Cele mai mari venituri au provenit din segmentul mezelurilor, urmate de cele din zona produselor ready-meals.

Ce înseamnă IGP

IGP, Indicație Geografică Protejată, este un certificat al Uniunii Europene care atestă calitatea și originea unui produs alimentar, agricol sau viticol. Acest sigiliu garantează că minimum o etapă a procesului de producție se desfășoară într-o zonă geografică bine definită, chiar dacă materia primă poate proveni din alte regiuni. Spre deosebire de IGP, certificarea DOP, Denumire de Origine Protejată, presupune desfășurarea tuturor etapelor de producție exclusiv în aria geografică de referință.

