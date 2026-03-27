Transport mai scump în Republica Moldova. Majorări de până la 16%, în plină criză a carburanților

Republica Moldova. Prețul biletelor în transportul rutier va crește cu aproximativ 16%, după ce Guvernul a operat modificări, în după-amiaza zilei de joi, 26 martie, în metodologia de calcul al tarifelor. Decizia vine în contextul scumpirii accelerate a carburanților și al suspendării activității unui număr mare de curse interraionale și raionale.

Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ajustarea este una temporară și are scopul de a menține funcționalitatea sistemului de transport public.

„Guvernul Republicii Moldova va aproba astăzi, în ședință de Guvern, modificarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru transportul rutier de persoane. Este o decizie pentru a proteja cetățenii și funcționarea sistemului de transport public în Republica Moldova”, a declarat Vladimir Bolea.

Astfel, tariful pentru transportul interraional va crește de la 75 de bani la aproximativ 87 de bani per kilometru, o majorare de circa 16%, iar cel pentru transportul raional va urca de la 85 de bani la circa 98 de bani per kilometru, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 15%.

Vicepremierul a explicat că această ajustare este determinată de creșterea semnificativă a prețului la combustibil, care a urcat de la aproximativ 21 de lei per litru, nivel luat în calcul la stabilirea tarifelor actuale, la peste 30 de lei în prezent.

„Vom introduce un mecanism temporar și controlat de ajustare a tarifelor. Vom permite adaptarea rapidă la realitatea pieței, fără blocaje administrative, pentru menținerea serviciilor”, a argumentat Vladimir Bolea.

Ministrul a mai specificat că Agenția Națională Transport Auto va avea competența de a stabili tarife provizorii, ajustate periodic, într-un cadru rapid, transparent și predictibil. În același timp, oficialul a criticat presiunile venite din partea unor operatori de transport, sugerând că aceștia ar specula pe marginea situației create.

Reprezentanții transportatorilor susțin însă că majorarea anunțată de Guvern nu este suficientă pentru a acoperi costurile în creștere. Orice fluctuație pe piața carburanților afectează direct activitatea operatorilor de transport, combustibilul fiind una dintre cele mai importante componente de cost, a explicat președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa.

Chiar și în perioada în care motorina costa aproximativ 20–21 de lei, tarifele ar fi trebuit ajustate, afirmă acesta. În condițiile actuale, transportatorii susțin că tarifele ar trebui dublate pentru a putea menține activitatea și a acoperi cheltuielile.

Problema transportatorilor nu este una recentă, însă în prezent s-a agravat până la punctul în care aceștia cheltuie mai mult pentru a ieși pe rută decât câștigă, susține directorul executiv al Asociației „Uniunea Drumarilor și Transportatorilor”, Oleg Tofilat. Acesta a atras atenția că ajustarea tarifelor nu trebuie privită ca o soluție universală, considerând că sistemul ar trebui reformat astfel încât tarifele să fie stabilite mai liber de către operatori, iar accesul pe piață să fie mai flexibil.

În același timp, sute sau chiar mii de călători nu au ajuns la destinație în urma unui protest masiv al transportatorilor. Organizatorii susțin că aproximativ 80% dintre microbuze nu au ieșit pe linie. Patronii companiilor de transport afirmă că motorina s-a scumpit atât de mult încât activitatea a devenit nerentabilă.

Potrivit transportatorilor, doar la Gara de Sud, cel puțin 50% dintre rute au fost sistate, iar pentru ziua următoare situația riscă să se agraveze.

Amintim că, pe 25 martie, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat că, începând cu 26 martie, vor fi sistate „un număr enorm de curse regulate raionale și interraionale”, iar „numărul acestora ar putea ajunge la 80% din numărul total de curse”. APOTA a declarat că, pentru a asigura salariile șoferilor, este necesară dublarea tarifelor la călătorii și că formula temporară propusă de autorități i-a determinat pe transportatori să își adapteze activitatea la realitățile existente.