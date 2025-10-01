Politica Breaking news

Traian Chebeleu, fost ambasador al României în Austria, a murit la 86 de ani

Traian Chebeleu, fost ambasador al României în Austria, a murit la 86 de ani
Fostul ambasador Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al președintelui României și diplomat de carieră, a murit la 86 de ani. Adrian Năstase și Fundația Europeană Titulescu au transmis mesaje de condoleanțe.

Adrian Năstase: „Îi datorez foarte mult”

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat moartea ambasadorului Traian Chebeleu. Năstase a subliniat rolul pe care acesta l-a avut în formarea sa în Ministerul de Externe.

„Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, aşa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. «Acomodarea» mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost şeful meu de cabinet şi, practic, legătura mea iniţială cu diplomaţii de acolo. M-a însoţit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante. I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din «România după Malta». Condoleanţe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Adrian Năstase

Adrian Năstase. Sursa foto: Facebook/Adrian Năstase

Cariera lui Traian Chebeleu

Fundația Europeană Titulescu a transmis, la rândul său, un comunicat oficial prin care anunță moartea lui Traian Chebeleu și prezintă principalele repere ale carierei sale diplomatice.

„Fundaţia Europeană Titulescu anunţă cu sinceră şi profundă întristare încetarea din viaţă a distinsului Ambasador Traian Chebeleu (1939-2025), membru al Consiliului ei de conducere. Jurist, diplomat de carieră, a urcat din 1964 treptele ierarhiei în Ministerul Afacerilor Externe, îndeplinind funcţii atât în Centrala MAE (secretar III, II, I) cât şi în misiunile din străinătate (Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU-New York, 1979-1986)”, se arată în comunicat.

Între 1990 și 1992, Chebeleu a fost director în MAE și șef de cabinet al ministrului de Externe. Apoi, în perioada 1992–1996, a fost consilier prezidențial pentru politică externă și purtător de cuvânt al președintelui României.

În anii următori, a reprezentat România în funcții de rang înalt:

  • Reprezentant permanent al României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena (1997–2001).

  • Ambasador al României în Austria (2001–2005).

  • Director General pentru Relații Externe și Protocol al Camerei Deputaților (2005–2006).

  • Reprezentant Special al MAE pentru Problemele Mării Negre (2008–2009).

  • Secretar General adjunct în cadrul Secretariatului Internațional Permanent al Organizației de Cooperare Economică a Mării Negre (din 2009).

Omagiu din partea colegilor de la Fundația Titulescu

Reprezentanții Fundației Titulescu au subliniat profesionalismul și devotamentul lui Traian Chebeleu.

„Dr. Traian Chebeleu a fost un profesionist dedicat şi devotat ţării sale, un negociator subtil şi consecvent în apărarea intereselor naţionale. În calitatea sa de membru al FET a fost mereu aproape de problemele Fundaţiei şi ne-a sprijinit în realizarea obiectivelor majore ale acesteia, participând la numeroase activităţi până în urmă cu două săptămâni. Noi, membrii Fundaţiei, îi vom păstra mereu amintirea, privirea sa blândă şi sfaturile înţelepte şi încurajatoare. Dumnezeu să-l odihnească!”, se arată în comunicat.

