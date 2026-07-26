„Trebuie să ne apărăm cu ce putem”, afirmă fostul președinte Traian Băsescu, în urma incidentelor din ultimele zile, când trei drone care au pătruns în spațiul aerian al României au fost doborâte. Acesta avertizează că succesul interceptării unor aparate izolate nu trebuie să creeze un fals sentiment de siguranță și susține că adevărata provocare ar putea apărea în cazul unui atac cu un roi de drone.

Fostul șef al statului consideră că incidentele recente pot reprezenta teste ale capacității de reacție a României.

„Cred că testează capacitatea de ripostă, au testat-o tot timpul. De fiecare dată a fost un eșec al testetelor”, a spus Băsescu.

Acesta a avertizat că autoritățile nu ar trebui să trateze drept o mare victorie doborârea unei singure drone.

„Practic lupta cu drone nu se duce 1-1, se duce cu un roi. Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Nu poți face o conferință de presă pentru o dronă care se dărâmă cu praștia. Bine că am demonstrat că la una facem față. Urmează testul cu roiul”, a continuat acesta.

Traian Băsescu mai spune că folosirea unor rachete lansate de avioane F-16 împotriva unor drone ieftine poate părea disproporționată din punct de vedere al costurilor, însă consideră că prioritatea este protejarea populației și a infrastructurii.

„E absolut corect că nu e în regulă să folosești rachete de pe un F-16 împotriva unei drone ieftine. Dar dacă te uiți la prima parte - și cade pe o școală, pe o creșă, pe o rafinărie, pagubelesunt mai mari. Abordarea corectă e bine că au fost doborâte în aer”, afirmă fostul președinte.

Fostul președinte susține că România trebuie să își folosească toate mijloacele disponibile pentru apărare și avertizează că, în cazul unei escaladări a amenințărilor, autoritățile ar trebui să ia în calcul activarea mecanismelor de consultare din Alianța Nord-Atlantică.

„Trebuie să ne apărăm cu ce putem. Dacă lucrurile evoluează și ne depășesc, trebuie convocat NATO pe Articolul 4. E posibil să avem de-a face cu o escaladare. Să ne trezim cu roiul și să nu putem să facem față”, a mai spus fostul președinte.