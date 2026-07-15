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Tragedie lângă Alcatraz. Un mort și trei dispăruți după scufundarea unei ambarcațiuni

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Tragedie lângă Alcatraz. Un mort și trei dispăruți după scufundarea unei ambarcațiunibarca scufundata Alcatraz / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O persoană a murit, trei sunt date dispărute, iar alte 16 au fost salvate după ce o ambarcațiune s-a scufundat în apropierea insulei Alcatraz, în golful San Francisco, potrivit Associated Press.

Incidentul s-a produs marți după-amiază, în timp ce la bord se aflau în principal membri ai unei familii care participau la o ceremonie comemorativă.

Operațiunile de căutare au mobilizat pompieri, scafandri, elicoptere și mai multe ambarcațiuni. Echipele de intervenție au continuat să-i caute pe cei dispăruți până în cursul nopții.

Ambarcațiunea s-a scufundat la aproximativ 550 de metri de Alcatraz

Incidentul a fost raportat în jurul orei locale 15.30, la aproximativ 600 de yarzi, echivalentul a aproape 550 de metri, de insula Alcatraz.

În zonă erau valuri și vânt puternic. Când salvatorii au ajuns la fața locului, ambarcațiunea cu trei niveluri era aproape complet scufundată. Motorul era încă pornit, iar combustibilul se scurgea în apă.

Primele informații transmise autorităților indicau posibilitatea unui incendiu la bord. Ulterior, salvatorii au precizat că nu au găsit dovezi care să confirme că ambarcațiunea ar fi luat foc.

16 oameni au fost scoși din apă

Șaisprezece persoane au fost salvate din apele reci ale golfului San Francisco. Una dintre victime a fost scoasă în viață din apă, însă a murit ulterior.

Barca scufundata Alcatraz

Barca scufundata Alcatraz / sursa foto: captură video

Alte trei persoane rănite au fost transportate la spital. Potrivit autorităților, acestea ar urma să se recupereze.

Un câine aflat la bordul ambarcațiunii a murit, de asemenea, în urma incidentului.

Supraviețuitorii au fost transportați la Gashouse Cove Marina, unde au primit ajutor din partea echipelor de intervenție.

Trei persoane sunt în continuare dispărute

Paza de Coastă a SUA, pompierii, poliția din Oakland și echipajele mai multor nave aflate în apropiere au participat la ampla operațiune de salvare și căutare.

Scafandrii și elicopterele au cercetat zona din jurul insulei Alcatraz, în încercarea de a găsi cele trei persoane dispărute.

Cauza scufundării ambarcațiunii nu a fost stabilită. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

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