Republica Moldova. Un bărbat de 58 de ani a fost găsit fără viață în curtea casei sale din Vulcănești, în Republica Moldova. Acesta prezenta multiple leziuni provocate de mușcăturile unui câine care îi aparținea. Animalul, din rasa Alabai, se afla în apropierea victimei când aceasta a fost descoperită. Poliția investighează cazul, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma expertizei medico-legale.

Cazul a fost semnalat pe 11 octombrie. Sora bărbatului a cerut ajutorul poliției după ce nu a mai reușit să ia legătura cu acesta. Bărbatul nu îi răspundea la telefon, iar femeia a devenit îngrijorată. Un vecin s-a deplasat la domiciliul acestuia pentru a vedea ce s-a întâmplat. Ajuns la gospodărie, l-a găsit pe bărbat decedat.

Victima prezenta mai multe leziuni provocate de mușcăturile unui câine. În apropiere se afla animalul care îi aparținea.

„În apropiere se afla un câine de rasa Alabai, care îi aparținea bărbatului”, a precizat Inspectoratul General al Poliției.

Potrivit informațiilor preliminare, câinele ar fi atacat victima și i-ar fi provocat leziuni fatale. Deocamdată, nu sunt cunoscute toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Cadavrul a fost transportat pentru efectuarea expertizei medico-legale. Aceasta urmează să stabilească exact cauza morții și să contribuie la clarificarea circumstanțelor în care bărbatul și-a pierdut viața.

Polițiștii au inițiat un proces penal. Oamenii legii urmează să stabilească modul în care s-a produs atacul și toate împrejurările relevante pentru anchetă.

Până la finalizarea investigațiilor, informațiile despre atac rămân preliminare. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre împrejurările în care bărbatul a ajuns să fie atacat de propriul câine.

Mușcăturile de câine pot provoca răni serioase, chiar dacă acestea par mici la suprafață. Dinții animalului pot leza țesuturile, vasele de sânge, mușchii și nervii. În cazul unui atac puternic, leziunile pot deveni amenințătoare de viață.

Unul dintre principalele riscuri este hemoragia. Dacă sunt afectate vase importante de sânge, pierderea de sânge poate fi rapidă. Mușcăturile pot provoca și leziuni profunde, mai ales la nivelul feței, gâtului, mâinilor și picioarelor.

Un alt pericol este infectarea rănii. Bacteriile din gura animalului pot pătrunde în țesuturi și pot provoca infecții. Semnele de alarmă includ roșeața care se extinde, umflarea, durerea în creștere, apariția puroiului și febra.

Există și riscul de tetanos. De aceea, după o mușcătură, medicul trebuie să verifice dacă vaccinarea este la zi și dacă este necesară o doză suplimentară.

În funcție de situație, trebuie evaluat și riscul de rabie, o boală virală extrem de gravă. Necesitatea vaccinării antirabice și a altor măsuri medicale depinde de circumstanțele incidentului, de starea animalului și de evaluarea specialiștilor.

Orice mușcătură care rupe pielea trebuie luată în serios. Rana trebuie spălată imediat cu multă apă și săpun, iar sângerarea trebuie controlată prin apăsare cu un material curat.

Este necesară evaluarea medicală cât mai rapidă, inclusiv pentru stabilirea riscului de infecție, tetanos și rabie. Dacă rana este profundă, sângerarea este abundentă sau persoana prezintă slăbiciune ori dificultăți de respirație, trebuie apelat serviciul de urgență la 112.