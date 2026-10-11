Cel puțin 109 migranți, printre care 15 copii, au murit, iar peste 116 sunt dați dispăruți după ce o ambarcațiune cu aproximativ 350 de persoane la bord s-a răsturnat în largul coastelor statului Djibouti, în Cornul Africii, potrivit Sky News.

Peste 80 de persoane au supraviețuit, potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), citată de AFP.

Naufragiul s-a produs în apropierea localității Guhere, la nord de orașul Obock. Ambarcațiunea transporta migranți care încercau să ajungă din Djibouti în Yemen, pe una dintre rutele maritime folosite de persoanele care pleacă din Cornul Africii în căutarea siguranței și a unor oportunități de muncă.

Până în prezent, autoritățile au recuperat 109 cadavre. Dintre victime, 52 sunt bărbați, 42 sunt femei, iar 15 sunt copii. Operațiunile de intervenție continuă, în timp ce echipele încearcă să ofere sprijin supraviețuitorilor și să clarifice amploarea tragediei.

Potrivit OIM, 64 dintre persoanele care au supraviețuit beneficiază de asistență la centrul organizației pentru migranți din Obock. Acestea primesc îngrijiri medicale, adăpost temporar și alimente.

„Echipele noastre sunt pe teren alături de autoritățile locale pentru a oferi asistență de urgență. Această tragedie este o amintire puternică a pericolelor cu care se confruntă migranții de-a lungul acestei rute de migrație”, a declarat Alexandre Coissac, șeful misiunii OIM din Djibouti.

Organizația Internațională pentru Migrație avertizează că ruta dintre Cornul Africii și Yemen este utilizată de zeci de mii de persoane în fiecare an. Migranții traversează strâmtoarea Bab el-Mandeb cu speranța de a ajunge ulterior în țările din Golf, unde caută siguranță, stabilitate și locuri de muncă.

Datele OIM arată că, numai începând cu 10 septembrie, au fost înregistrate peste 20.000 de sosiri din Etiopia în Djibouti. În perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2026, numărul total al intrărilor a ajuns la aproximativ 178.000, majoritatea persoanelor provenind din Etiopia și Somalia.

Naufragiul evidențiază riscurile majore la care se expun migranții care încearcă să traverseze această rută maritimă. Organizația continuă să colaboreze cu autoritățile locale pentru acordarea de asistență persoanelor afectate de tragedie.