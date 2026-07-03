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Tragedie în fotbalul românesc. Fostul fundaș a murit la doar 45 de ani

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Tragedie în fotbalul românesc. Fostul fundaș a murit la doar 45 de ani
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Lumea sportului din România este în doliu după aflarea unei vești cutremurătoare. Fostul fotbalist dâmbovițean Ciprian Dumbravă s-a stins din viață la vârsta de numai 45 de ani. Anunțul oficial privind decesul fostului apărător a fost făcut public de către reprezentanții Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, precum și de persoane din anturajul apropiat al fostului sportiv.

Tragedie în fotbalul românesc. Fostul fundaș a murit la doar 45 de ani

Născut în Târgoviște, Ciprian Dumbravă a reușit să se impună ca unul dintre cei mai importanți și reprezentativi jucători pe care i-a dat județul Dâmbovița. De-a lungul anilor, el a strâns numeroase meciuri pentru diverse formații de prestigiu din campionatul intern, reușind ulterior să își continue activitatea sportivă și în fotbalul din Marea Britanie.

Cariera sa a început să prindă contur sub îndrumarea specialiștilor, fiind format la renumitul Centru de pregătire Nicolae Dobrin. Profilat pe postul de fundaș central, Dumbravă s-a remarcat rapid prin calitățile sale defensive și prin determinarea arătată pe terenul de joc.

sursa: Facebook

Echipele pentru care a evoluat fostul fundaș

Experiența sa la nivel înalt a inclus perioade petrecute la cluburi importante din țară. Ciprian Dumbravă a îmbrăcat, pe rând, tricoul formațiilor FC Petrolul Ploiești, CSM Târgoviște, FCM Alexandria, Midia Năvodari, Altay Constanța și Astra Ploiești.

În ultima parte a vieții, fostul fotbalist alesese să se stabilească definitiv în Marea Britanie. Acolo și-a continuat pasiunea pentru sportul rege și a activat în cadrul echipei FC România, un club sportiv simbolic înființat de comunitatea românească din Londra. Aceasta a fost, de altfel, și ultima formație pentru care a evoluat înainte de a decide să se retragă definitiv din activitatea competițională.

Mesajul de condoleanțe transmis de oficiali

Dispariția prematură a fostului jucător a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și i-au urmărit parcursul profesional. Reprezentanții fotbalului județean au reacționat imediat, transmițând un mesaj plin de regret și compasiune pentru pierderea suferită.

„Cu profundă durere am aflat vestea trecerii în neființă a lui Ciprian Dumbravă (45 de ani), fotbalist dâmbovițean reprezentativ, care a îmbrăcat de-a lungul anilor tricoul mai multor echipe din județul nostru, și cu prezențe în prima ligă. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate”, se arată în mesajul AJF Dâmbovița.

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