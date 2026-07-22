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Părintele muzicii din „Pantera roz”, Plas Johnson, a murit

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Părintele muzicii din „Pantera roz”, Plas Johnson, a murit
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Saxofonistul american de jazz Plas Johnson, cunoscut pentru interpretarea celebrei teme muzicale „The Pink Panther Theme”, din filmul ”Pantera roz”, a murit la 15 iunie, la vârsta de 94 de ani, potrivit presei americane, relatează AFP.

Plas Johnson a murit la 94 de ani

Născut într-o familie în care muzica ocupa un loc important, Plas Johnson a fost fiul unui saxofonist profesionist. În primele etape ale carierei sale, s-a orientat către jump blues şi R& B, genuri care i-au permis să-şi formeze un stil propriu şi să se remarce în lumea muzicală.

De-a lungul deceniilor, Johnson a devenit unul dintre muzicienii apreciaţi atât în spectacole live, cât şi în studiourile de înregistrări. A colaborat cu nume importante ale muzicii americane şi a acompaniat artişti precum Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald şi Barbra Streisand.

Totuşi, pentru publicul larg, numele său rămâne legat în primul rând de una dintre cele mai recognoscibile teme muzicale din cinematografie.

Tema din „Pantera roz” l-a făcut cunoscut

În „Pantera roz”, filmul în care Peter Sellers interpretează personajul Jacques Clouseau, tema compusă de Henry Mancini începe cu o intervenţie solo de saxofon semnată de Plas Johnson.

Ulterior, piesa este completată de celelalte instrumente de alamă, contribuind la atmosfera misterioasă şi ironică devenită emblematică pentru producţie.

Plas Johnson

Plas Johnson / captura video

Henry Mancini a scris această bucată muzicală special pentru Plas Johnson, mizând pe stilul şi sonoritatea distinctă ale saxofonistului.

Muzica din „Pantera roz” a intrat în istorie

Cariera muzicianului a fost însă mult mai amplă decât această interpretare devenită legendară. Stilul său i-a adus şi o reputaţie solidă ca membru al The Wrecking Crew, grupul format din muzicieni de studio de la Los Angeles care a participat la numeroase înregistrări importante.

Prin activitatea sa, Plas Johnson a contribuit la mai multe genuri muzicale şi a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume ale industriei.

Cu toate acestea, interpretarea sa de pe „The Pink Panther Theme” rămâne una dintre cele mai cunoscute prestaţii ale sale şi una dintre cele mai memorabile intervenţii de saxofon din istoria muzicii de film.

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