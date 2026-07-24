Jurnalistul George Enache, una dintre cele mai cunoscute voci ale Radio România și membru al generației care a făcut celebru Programul 3 – Tineret, a murit marți, la vârsta de 77 de ani. Anunțul a fost făcut de Radio România, instituție în cadrul căreia George Enache și-a desfășurat cea mai mare parte a carierei și a devenit o prezență familiară pentru mai multe generații de ascultători.

Dispariția sa marchează sfârșitul unei cariere dedicate radioului public românesc. De-a lungul deceniilor, George Enache a contribuit la realizarea unor emisiuni apreciate atât în perioada comunistă, cât și după 1989, fiind recunoscut pentru profesionalismul și stilul său echilibrat de prezentare.

Născut la 21 martie 1949, George Enache, cunoscut de colegi și ascultători drept Gigi Enache, și-a legat numele de Programul 3 – Tineret, postul Radiodifuziunii Române dedicat adolescenților și tinerilor în perioada regimului comunist.

Acest program ocupa un loc aparte în peisajul media al vremii, oferind un spațiu în care erau abordate teme legate de cultură, muzică, literatură și preocupările tinerilor. Într-o perioadă în care presa era puternic controlată, Programul 3 – Tineret a rămas în memoria multor ascultători drept una dintre puținele platforme radiofonice care ofereau un ton diferit și un dialog mai apropiat de publicul tânăr.

George Enache a fost unul dintre realizatorii emisiunii Clubul adolescenților, alături de Aurel Dinu, Florin Helmis și Sorin Caracseghi. Emisiunea a devenit una dintre cele mai apreciate producții ale postului și a contribuit la consolidarea popularității Programului 3 – Tineret.

În activitatea sa din cadrul Radiodifuziunii Române, George Enache a făcut parte din echipa de realizatori alături de jurnaliști și oameni de radio precum Camelia Stănescu, Dan Ursuleanu, Titus Vîjeu, Doina Berchină, Florian Pittiş și Sebastian Sârcă.

Această generație de realizatori a influențat dezvoltarea radioului public și a contribuit la formarea unui stil editorial apreciat de ascultători.

Pentru mulți dintre cei care urmăreau emisiunile Radio România, vocile acestor jurnaliști au devenit repere ale jurnalismului radiofonic.

După perioada petrecută la Programul 3 – Tineret, George Enache și-a continuat activitatea la Radio România Actualități, unde a realizat mai multe emisiuni de interes general.

Printre producțiile cu care și-a asociat numele se numără Studio Deschis, Matinal, Pulsul Zilei și Obiectiv România, emisiuni care au abordat teme de actualitate, evenimente sociale și subiecte de interes public.

De asemenea, jurnalistul a semnat timp de mai mulți ani rubrica Cronicile Olimpiene, difuzată în cadrul emisiunii Deschis Duminica, prin care a prezentat și comentat marile competiții sportive internaționale.

Prin activitatea desfășurată timp de mai multe decenii, George Enache a rămas una dintre vocile reprezentative ale Radio România și ale jurnalismului radiofonic românesc. Cariera sa este legată atât de perioada Programului 3 – Tineret, cât și de evoluția Radio România Actualități, unde a contribuit la realizarea unor emisiuni care au informat și au însoțit zilnic publicul.

Anunțul privind decesul său a fost făcut de Radio România, instituție care i-a omagiat activitatea și contribuția la dezvoltarea radioului public din România.