Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Bulgaria, unde autoritățile vor introduce, începând de vineri, restricții temporare pentru vehiculele de peste 12 tone. Măsurile sunt valabile în perioada minivacanței prilejuite de Ziua Reunificării și vizează mai multe autostrăzi și drumuri importante din țara vecină.

MAE a anunțat că restricțiile au fost introduse pentru creșterea siguranței rutiere, fluidizarea traficului și prevenirea ambuteiajelor în perioada sărbătorii din 6 septembrie.

Măsurile se aplică vehiculelor de mare tonaj, de peste 12 tone, pe autostrăzile „Trakia”, „Hemus” şi „Struma”, precum și pe drumul I-1 din districtul Blagoevgrad.

Restricțiile sunt stabilite diferit în funcție de zi și de sensul de deplasare.

Vineri, 4 septembrie, între orele 15:00 și 20:00, circulația camioanelor de peste 12 tone va fi restricționată pe sensul de ieșire din Sofia. Vehiculele care merg către capitala Bulgariei vor putea circula fără restricții. Sâmbătă, 5 septembrie, măsura va fi valabilă între orele 09:00 și 14:00 pentru camioanele care pleacă din Sofia.

Luni, 7 septembrie, restricțiile vor fi aplicate între orele 12:00 și 20:00 pe sensul către Sofia. Camioanele care părăsesc capitala vor putea circula fără restricții.

Pe autostrada „Hemus", măsura se aplică pe tronsonul dintre Sofia și legătura rutieră cu sensul giratoriu și drumul I-4. Restricțiile sunt valabile și pe autostrada "Struma", precum și pe drumul I-1 în zona cuprinsă între Simitli și Kresna.

Există însă mai multe categorii de vehicule exceptate. Printre acestea se numără autobuzele destinate transportului public de persoane, vehiculele care transportă mărfuri periculoase, animale vii, produse perisabile sau mărfuri care necesită regim termic.

Sunt exceptate și camioanele specializate pentru transportul de carcase.

Pe autostrada „Trakia", restricția nu se aplică transportului public de persoane. Pe sensul către Sofia, transportul de mărfuri periculoase nu va fi restricționat pe tronsonul dintre intersecțiile rutiere Ihtiman și Vakarel.

Pe drumul I-1, în zona Simitli, către Bansko și complexele turistice, va fi introdus și un regim de circulație reversibilă.

În zilele de 4 și 5 septembrie, vehiculele care merg spre Kulata vor avea la dispoziție două benzi, iar cele care circulă spre Sofia vor folosi o singură bandă.

Pe 7 septembrie, organizarea traficului va fi inversată: două benzi vor fi disponibile pentru sensul către Sofia și una pentru direcția Kulata.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să respecte regulile de circulație și limitele de viteză.

MAE recomandă evitarea depășirilor riscante și a utilizării benzii de urgență, pentru ca vehiculele cu regim special să poată interveni fără probleme.

Pentru verificarea traficului în timp real, Agenția "Infrastructura Rutieră" din Bulgaria pune la dispoziție o hartă interactivă care indică numărul de vehicule și fluxul de trafic pe diferite sectoare de drum.

Informațiile privind starea drumurilor pot fi consultate prin aplicația gratuită LIMA, pe pagina Agenției "Infrastructura Rutieră" și la numărul de telefon 0035970013020, disponibil permanent.

Datele privind vinieta electronică și sistemul e-TOLL sunt disponibile pe platforma oficială bgtoll.bg, iar situația circulației prin punctele de trecere a frontierei poate fi verificată prin site-ul Ministerului de Interne din Bulgaria.

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot suna la Ambasada României la Sofia, la numerele +35929712858 și +35929733510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate în regim permanent.

Pentru situații dificile sau urgențe, românii au la dispoziție și numărul de urgență al Ambasadei României în Bulgaria: +359879440758.

MAE recomandă și consultarea paginilor oficiale ale Ambasadei României la Sofia și ale ministerului și reamintește că aplicația "Călătoreşte informat" poate fi folosită gratuit pentru informații și sfaturi de călătorie.