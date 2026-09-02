Președintele Consiliului European, António Costa, va ajunge joi la București, unde va fi primit de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Întâlnirea este programată pentru ora 09:30 și va include atât convorbiri tête-à-tête, cât și discuții oficiale, urmate de declarații comune de presă.

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan și António Costa vor susține declarații comune în jurul orei 11:00, după încheierea discuțiilor.

António Costa va fi primit joi dimineață la Palatul Cotroceni, unde cei doi oficiali vor avea mai întâi o discuție tête-à-tête.

Ulterior sunt programate convorbiri oficiale, iar întâlnirea se va încheia cu declarații comune de presă.

Vizita de la București face parte din turneul pe care președintele Consiliului European îl desfășoară în capitalele statelor membre.

În cadrul turneului, António Costa discută cu liderii europeni despre principalele priorități ale Uniunii Europene și despre temele care urmează să fie abordate la viitoarele reuniuni ale Consiliului European.

Una dintre temele importante din acest an este viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Negocierile privind cadrul financiar multianual vor stabili prioritățile de cheltuieli ale Uniunii Europene pentru următorii șapte ani și nivelul fondurilor care vor reveni diferitelor politici europene.

Miercuri, președintele Consiliului European are programate vizite la Luxemburg, Zagreb și Budapesta.

În aceste capitale, António Costa se întâlnește cu premierul Luxemburgului, Luc Frieden, premierul Croației, Andrej Plenković, și premierul Ungariei, Péter Magyar.

După discuțiile de joi cu Nicușor Dan de la București, António Costa va pleca spre Sofia, unde se va întâlni cu premierul Bulgariei, Rumen Radev.

Ulterior, președintele Consiliului European va merge la Atena pentru discuții cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.