Trafic perturbat pe A1 București – Pitești, după ce un camion cu nisip s-a răsturnat

Trafic perturbat pe A1 București – Pitești, după ce un camion cu nisip s-a răsturnatAutostrada A1. Sursa foto ISU Giurgiu
Circulația se desfășoară cu dificultate, miercuri după-amiază, pe autostrada A1 București – Pitești, după ce un camion încărcat cu nisip s-a răsturnat în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu. Incidentul a dus la formarea unor coloane de mașini pe ambele sensuri de mers, potrivit Centrului Infotrafic.

Accident pe A1 București – Pitești

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 24, unde șoferul autocamionului, care se deplasa spre Capitală, a pierdut controlul direcției și a lovit glisiera mediană, după care vehiculul s-a răsturnat.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 1 București – Pitești, la kilometrul 24, în zna localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, conducătorul unui autocamion încărcat cu nisip, care se deplasa către capitală, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat pe carosabil, lovind glisiera mediană”.

În urma impactului, încărcătura de nisip s-a împrăștiat pe carosabil, îngreunând circulația. Conform datelor transmise, conducătorul auto a rămas încarcerat, iar echipele de intervenție acționează pentru extragerea acestuia din cabină.

Detaliul ignorat în scandalul Epstein. Anchetatorii au scăpat un lucru esențial. Mărturii surprinzătoare din Congresul SUA
Pensionarii din Moldova vor ridica pensii mai mari de la 1 aprilie. Creșterea e de 51 de lei
Poliția Rutieră

Poliția Rutieră. Sursă foto: Facebook

Trafic blocat parțial după răsturnarea unui camion cu nisip pe A1

La fața locului intervin pompierii, care efectuează manevrele de descarcerare, urmând ca șoferul să fie evaluat medical după scoaterea din autovehicul.

„Se efectuează manevre de descarcerare a șoferului, urmând a fi evaluat medical. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 2 ale ambelor sensuri de mers, desfășurându-se cu dificultate pe benzile 1, fiind împrăștiat nisip pe suprafața carosabilă. Valorile de trafic sunt ridicate, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcții”, mai precizează Centrul Infotrafic.

Traficul rutier este restricționat pe banda a doua a ambelor sensuri, circulația desfășurându-se doar pe prima bandă, în condiții dificile din cauza nisipului împrăștiat pe șosea.

Coloane de mașini pe ambele sensuri

Autoritățile au anunțat că valorile de trafic sunt ridicate în zonă, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcții.

Situația este monitorizată, iar intervenția echipelor de salvare este în desfășurare pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.

15:02 - Detaliul ignorat în scandalul Epstein. Anchetatorii au scăpat un lucru esențial. Mărturii surprinzătoare din Congresu...
14:57 - Șantierul Naval Mangalia, în prag de faliment. Planul de reorganizare a fost respins
14:51 - Pensionarii din Moldova vor ridica pensii mai mari de la 1 aprilie. Creșterea e de 51 de lei
14:46 - Grindeanu, după discuțiile cu sindicaliștii: Premierul nu a ţinut cont de niciuna dintre propunerile acestora
14:40 - Cum e posibilă pacea între Iran și SUA. Pakistanul și Turcia confirmă: Propunerile lui Trump au ajuns la conducerea d...
14:35 - Îți transformă calculatorul în robot ce muncește singur. Noul model AI de la Anthropic pare fără limite

Boemi, Artiști și Activiști! Paula Turcoane și Silviu Dancu la „Condamnați la Cultură” 🎙️
Ce n-a văzut istoria! Hai LIVE cu Turcescu
Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore
