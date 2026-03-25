Trafic perturbat pe A1 București – Pitești, după ce un camion cu nisip s-a răsturnat

Circulația se desfășoară cu dificultate, miercuri după-amiază, pe autostrada A1 București – Pitești, după ce un camion încărcat cu nisip s-a răsturnat în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu. Incidentul a dus la formarea unor coloane de mașini pe ambele sensuri de mers, potrivit Centrului Infotrafic.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 24, unde șoferul autocamionului, care se deplasa spre Capitală, a pierdut controlul direcției și a lovit glisiera mediană, după care vehiculul s-a răsturnat.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A 1 București – Pitești, la kilometrul 24, în zna localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, conducătorul unui autocamion încărcat cu nisip, care se deplasa către capitală, a pierdut controlul direcției și s-a răsturnat pe carosabil, lovind glisiera mediană”.

În urma impactului, încărcătura de nisip s-a împrăștiat pe carosabil, îngreunând circulația. Conform datelor transmise, conducătorul auto a rămas încarcerat, iar echipele de intervenție acționează pentru extragerea acestuia din cabină.

La fața locului intervin pompierii, care efectuează manevrele de descarcerare, urmând ca șoferul să fie evaluat medical după scoaterea din autovehicul.

„Se efectuează manevre de descarcerare a șoferului, urmând a fi evaluat medical. Circulația rutieră este restricționată pe benzile 2 ale ambelor sensuri de mers, desfășurându-se cu dificultate pe benzile 1, fiind împrăștiat nisip pe suprafața carosabilă. Valorile de trafic sunt ridicate, fiind formate coloane de autovehicule în ambele direcții”, mai precizează Centrul Infotrafic.

Situația este monitorizată, iar intervenția echipelor de salvare este în desfășurare pentru degajarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.