Circulația rutieră a fost oprită luni seară, 12 octombrie, pe DN 7, în zona localității Tălmaciu, județul Sibiu, după desprinderea unei plase de protecție de la un pasaj feroviar. Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul ar putea fi reluat după ora 21.00. Incidentul s-a produs pe un sector de drum care preia și mașinile deviate de pe autostrada A1 Sibiu–Boița, închisă temporar pentru lucrări.

Traficul pe DN 7, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea, a fost întrerupt luni seară, în zona localității Tălmaciu. O plasă de protecție montată la un pasaj de cale ferată s-a desprins și a rămas suspendată la mică distanță de carosabil.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația a fost oprită pentru a permite îndepărtarea obstacolului. Echipele specializate urmează să intervină în zona pasajului feroviar.

Polițiștii rutieri estimează că circulația va putea fi reluată după ora 21.00, în funcție de finalizarea intervenției.

Incidentul afectează un sector important pentru șoferii care circulă între Sibiu și Râmnicu Vâlcea, în condițiile în care DN 7 preia, în această perioadă, și o parte din traficul de pe autostrada A1.

Circulația pe autostrada A1, între nodurile rutiere Șelimbăr/Cisnădie și Boița, a fost închisă pe 5 octombrie, pentru lucrări la pasajul care traversează breteaua de legătură dintre A1 și DN7.

Restricția este programată până pe 19 decembrie 2026. În această perioadă, șoferii sunt redirecționați pe DN 7, între Boița, Tălmaciu și Veștem, apoi pe DN 1, între Veștem și Cisnădie.

Traficul suplimentar a provocat deja aglomerări în zona Tălmaciu, în special la orele de vârf.

Luni, 12 octombrie, locuitorii din Colonia Tălmaciu au cerut Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) să intervină pentru îndepărtarea deșeurilor acumulate pe marginea DN 7.

Potrivit publicației locale Turnul Sfatului, oamenii susțin că, după devierea traficului de pe autostradă, cantitatea de gunoaie aruncate de șoferi și pasageri a crescut. Aceștia au solicitat autorităților să curețe zona și să ia măsuri pentru prevenirea unor situații similare.