Din cuprinsul articolului Patru transporturi agabaritice, pe drumurile din România

Ceața reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, duminică dimineață, pe mai multe drumuri din județele Dolj, Mehedinți și Olt. În anumite zone, condițiile meteo pot favoriza și formarea ghețușului, avertizează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.

Polițiștii precizează că nu sunt semnalate accidente care să impună oprirea circulației pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice funcționarea farurilor, stopurilor și proiectoarelor de ceață și să le folosească în mod corespunzător. De asemenea, trebuie să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de celelalte vehicule și să evite depășirile riscante sau schimbările bruște de direcție.

Polițiștii recomandă evitarea opririi pe benzile de circulație sau în locuri cu vizibilitate redusă.

Tot duminică, începând din a doua parte a zilei, patru transporturi agabaritice se vor deplasa pe mai multe trasee din țară, potrivit Centrului Infotrafic.

Unul dintre transporturi va pleca din PTF Agigea și va ajunge la Tulucești, în județul Galați. Acesta va fi format dintr-un camion cu masa de 120 de tone și va circula pe traseul DN 39A – DN 39 – A4 – DN 2A – DN 21A – DN 21 – DN 2B – DN 26.

Un al doilea transport, format din două camioane cu mase cuprinse între 99 și 106 tone, va pleca din PTF Nădlac II și va ajunge tot la Tulucești, în județul Galați. Traseul include autostrăzile A1, A3 și A2, precum și drumurile naționale DN 68A, DN 1, DN 1A, DN 1B, DN 21, DN 2B și DN 26, dar și DNCB.

Un alt transport va avea trei camioane, cu lungimea de 48 de metri și mase cuprinse între 96 și 99 de tone. Acesta va pleca din Cristian, județul Sibiu, și va ajunge la Avrig, pe traseul DN 1 – DN 7H – A1 – DN 1 – DJ 105J.

Cel de-al patrulea transport va fi format dintr-un camion cu masa de 86,5 tone și va circula pe ruta A1 – DNCB – A2 – DN 21 – DN 2B, cu destinația Galați.

Toate cele patru transporturi vor fi însoțite de echipaje de poliție rutieră. Centrul Infotrafic le recomandă șoferilor să respecte indicațiile polițiștilor și să adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum.