România avea, la finalul lunii iulie 2026, cu 1.003 pensionari mai puțin decât în luna precedentă, numărul total al beneficiarilor de pensii ajungând la 4.677.789 de persoane, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie la nivel național a fost de 2.785 de lei.

Datele arată însă diferențe considerabile între sumele primite de diverse categorii de pensionari. În timp ce pensia medie pentru limită de vârstă a depășit 3.100 de lei, în agricultură aceasta a rămas la puțin peste 700 de lei.

La finalul lunii iunie 2026, în România erau înregistrați 4.678.792 de pensionari. O lună mai târziu, numărul acestora a scăzut la 4.677.789, ceea ce înseamnă o diminuare cu 1.003 persoane.

În același timp, pensia medie a crescut cu doar un leu, de la 2.784 de lei în iunie la 2.785 de lei în iulie. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite în luna iulie s-a ridicat la aproximativ 13,025 miliarde de lei.

Cea mai numeroasă categorie a fost reprezentată de pensionarii pentru limită de vârstă. În iulie 2026, 3.780.494 de persoane primeau acest tip de pensie, dintre care 2.154.811 erau femei.

Pensia medie pentru această categorie a fost de 3.117 lei, cu peste 330 de lei mai mare decât media generală calculată la nivelul tuturor pensionarilor.

Statisticile CNPP evidențiază diferențe importante între categoriile de beneficiari.

Pensie pentru limită de vârstă: 3.117 lei, în medie;

Pensie anticipată: 2.443 lei, în medie;

Pensie de urmaș: 1.511 lei, în medie;

Pensie de invaliditate: 1.076 lei, în medie;

Invaliditate gradul I: 940 de lei, în medie;

Pensionari cu perioade lucrate în agricultură: 711 lei, în medie;

Ajutor social: 528 de lei, în medie;

Astfel, între pensia medie pentru limită de vârstă și suma medie primită de pensionarii care au lucrat în agricultură există o diferență de peste 2.400 de lei.

Din totalul celor aproape 4,68 milioane de pensionari, 509.062 de persoane aveau perioade lucrate în agricultură. Pensia medie pentru această categorie a fost de numai 711 lei.

În același timp, 389.281 de persoane primeau pensie de invaliditate, iar pensia medie era de 1.076 lei. Dintre acestea, 46.096 de persoane erau încadrate în gradul I de invaliditate și primeau, în medie, 940 de lei.

Alți 448.337 de români beneficiau de pensie de urmaș, cu o valoare medie de 1.511 lei, în timp ce 59.589 de persoane primeau pensie anticipată, în valoare medie de 2.443 de lei.

Datele din iulie arată, așadar, că numărul pensionarilor continuă să scadă, în timp ce diferențele dintre veniturile diferitelor categorii rămân semnificative.