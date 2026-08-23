Magistrații au avut în iulie 2026 cea mai mare pensie medie de serviciu dintre categoriile de beneficiari evidențiate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Pensia medie pentru procurori și judecători a fost de 25.638 de lei, din care 7.601 lei proveneau din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), iar 22.502 lei erau suportați de la bugetul de stat.

În total, în România erau 11.971 de beneficiari de pensii de serviciu în luna iulie, cu unul mai mult decât în iunie. Dintre aceștia, 7.925 aveau și o componentă de pensie plătită din BASS, în baza contributivității, potrivit datelor CNPP.

Cei mai numeroși beneficiari de pensii de serviciu erau cei care intră sub incidența Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. În iulie, erau 5.851 de astfel de pensionari, dintre care 2.541 aveau pensie din BASS.

Totodată, această categorie avea și cea mai ridicată pensie medie de serviciu, de 25.638 de lei. Din această sumă, 7.601 lei reprezentau componenta plătită din BASS, iar 22.502 lei proveneau de la bugetul de stat, potrivit datelor CNPP.

A doua cea mai mare pensie medie de serviciu dintre categoriile prezentate de CNPP era în cazul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă.

În iulie, erau 1.317 beneficiari ai Legii 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul acestui personal. Dintre aceștia, 1.316 aveau pensie din BASS.

Pensia medie de serviciu era de 13.133 de lei, dintre care 8.076 lei erau suportați de la bugetul de stat.

Pentru beneficiarii pensiilor de serviciu acordate în baza legislației privind Curtea de Conturi, CNPP a raportat 706 pensionari în iulie.

Toți aveau pensie din BASS, iar pensia medie de serviciu era de 10.727 de lei. Din această sumă, 2.696 de lei reprezentau partea suportată de la bugetul de stat.

În cazul beneficiarilor Legii 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, numărul pensionarilor era de 2.461.

Dintre aceștia, 2.028 aveau pensie din BASS.

Pensia medie de serviciu era de 7.341 de lei, din care 4.491 de lei erau suportați de la bugetul de stat.

De pensii de serviciu în baza Legii 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României beneficiau 776 de persoane.

Dintre acestea, 683 aveau pensie din BASS. Pensia medie era de 7.036 de lei, iar componenta suportată de la bugetul de stat era de 3.063 de lei.

Pentru beneficiarii Legii 215/2015 privind modificarea și completarea Legii 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, CNPP a raportat 860 de pensionari, dintre care 651 aveau pensie din BASS.

Pensia medie de serviciu era de 6.276 de lei, din care 3.527 de lei reprezentau partea suportată de la bugetul de stat.