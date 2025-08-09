International Tot mai mulți voluntari sud-americani luptă pentru Ucraina. Cum a reușit țara să-i atragă







Presa ucraineană a observat o tendință neobișnuită pe frontul din est: numărul voluntarilor străini care se înrolează în armata Ucrainei este în creștere, iar aproape 40% dintre ei provin dintr-o singură zonă din America de Sud.

În prezent, în armata Ucrainei luptă voluntari din 72 de țări, pe fondul creșterii sprijinului internațional pentru apărarea împotriva agresiunii ruse, a declarat Kostiantin Milevski, ofițer responsabil cu recrutarea din străinătate.

Într-un interviu pentru publicația ucraineană independentă hromadske, acesta a precizat că numărul recruților străini a crescut semnificativ în ultima perioadă. Dacă la începutul războiului armata primea lunar între 100 și 150 de luptători internaționali, în prezent cifra se apropie de 600 pe lună.

Creșterea interesului este legată, în parte, de politica Ucrainei de rambursare a cheltuielilor de călătorie pentru voluntarii internaționali și de acordarea permiselor de ședere temporară.

Milevski a declarat că procentul cetățenilor străini din armata Ucrainei a crescut, iar această evoluție este influențată de lansarea Centrului de Recrutare pentru Străini.

Potrivit hromadske, peste 8.000 de cetățeni străini s-au înrolat în armata Ucrainei, iar numărul real ar putea fi dublu dacă sunt incluse toate ramurile militare. Deși, din motive de securitate, țările de origine ale recruților nu sunt făcute publice, Milevski a menționat că există un aflux semnificativ de imigranți din Columbia.

„Au recunoscut deschis de multe ori că nivelul salariilor în Forțele Armate ale Ucrainei este în prezent mult mai mare decât în armatele lor de origine. Dar aceștia sunt în același timp bărbați cu experiență militară și vor să continue să facă ceea ce au fost instruiți, să-și dezvolte în continuare abilitățile aici și, bineînțeles, să câștige un salariu decent”, a mai spus acesta.

Aceste declarații apar pe în contextul informațiilor publicate până acum în presă, care s-au concentrat în special pe mercenarii străini care luptă de partea Rusiei.