Tot mai mulți români preferă cateringul de Sărbători. Ce buget alocă pentru o masă cu bucate tradiționale

În ultimii ani, tot mai mulți bucureșteni preferă să comande masa de Crăciun prin servicii de catering, în loc să gătească acasă. Deși produsele alimentare sunt mai scumpe pe final de 2025, restaurantele nu duc lipsă de comenzi.

Prețurile pentru o masă completă cu preparate tradiționale, inclusiv sarmale, friptură, ciorbă și cozonac, pot ajunge în București la 900–1.000 lei pentru 6–8 persoane.

Pentru porții individuale sau platouri mai mici, prețul variază între 55 și 100 lei de persoană, în funcție de numărul și tipul preparatelor comandate.

Clienții aleg atât meniuri tradiționale, cât și opțiuni mai ușoare și sănătoase, cum ar fi platouri cu salate sau aperitive. În plus, multe restaurante le oferă clienților posibilitatea să ajusteze cantitățile solicitate, ceea ce reduce semnificativ risipa alimentară.

Pentru a se asigura că bucatele pentru masa de Crăciun sosesc la timp, bucureștenii plasează comenzile cu una-două săptămâni înainte de Sărbători. Această perioadă le permite firmelor de catering să organizeze aprovizionarea și să pregătească meniurile.

Nu doar bucureștenii aleg să comande bucatele gata preparate pentru masa de Crăciun. Unele restaurante din Brașov, Cluj și Timișoara își promovează pachetele pregătite pentru zona de livrări. Prețurile pentru o masă completă cu preparate tradiționale ajung la 850 de lei pentru 6-8 persoane.

Pe lângă meniurile tradiționale și opțiunile mai sănătoase, există și restaurante care oferă preparate de tip fast food pentru masa de Crăciun. Clienții pot comanda produse precum burgeri, pizza, cartofi prăjiți, aripioare sau platouri mixte, adaptate pentru grupuri mai mari sau porții individuale.

În încercarea de a nu pierde clienți, multe dintre aceste restaurante își mențin programul normal sau chiar îl extind în perioada sărbătorilor. Prețurile pentru mesele de tip fast food variază în funcție de produs și cantitate. Pentru porții individuale, costurile se situează între 35 și 70 lei, iar pentru platouri mai mari, destinate familiilor sau grupurilor de prieteni, prețurile pot ajunge la 200–300 lei.