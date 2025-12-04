Tot mai multe colete greșite de pe o platformă de resale. Cum faci să-ți recuperezi produsul comandat
- Maria Pană
- 4 decembrie 2025, 20:46
Greșitul coletelor pe o platformă extrem de cunoscută de resale pare că e devenit obișnuință, cel puțin asta susțin multe cumpărătoare. Totuși cum recuperezi produsul cumpărat.
Coletele greșite dau bătăi de cap
Curierii se pare că ar fi principala problemă pentru care în loc de o pereche de adidași pentru copii primești o pereche de sandale. Este și cazul unei cumpărătoare de pe o celebră platformă de resale care a vrut o pereche de adidași pentru copii.
Doar că a primit niște sandale. Drept urmare a postat pe un grup de facebook în speranța că cineva le recunoaște pentru a-și recupera ceea ce a cumpărat. Dar acesta nu este un caz singular.
Palton în loc de adidași
O altă persoană a trimis niște adidași unei fete care a primit un palton. ”Exact în situația respectivă sunt și eu. Am trimis niște adidași și fata a primit un palton. Pe colet scria numele meu, eticheta mea… La fel nu am văzut acel palton în viața mea.
Greșeala de la firma de curierat probabil, dar e cam nasol oricum, le-am scris despre situație... Așteptăm. Am sunat și la firma de curierat, nimic. Acum sunt și fără adidași și fără bani și probabil o să mai și dau banii înapoi la fata pentru ca na... Ghinionul meu. Nasol oricum”, a explicat persoana în cauză.
Uneori se și rezolvă
O altă persoană a primit o jucărie în loc de husă. Cu toate acestea, după mai multe sesizări a reușit să intre și în posesia a ceea ce cumpărase.
”Eu în loc de husă pentru căruț am primit o jucărie de lemn, am luat legătura cu site-ul și am fost sunată de curieri, au rezolvat problema. Încurcase curierul etichetele, deoarece sunt foarte multe colete curieri se grăbesc să facă target-ul și încurcă etichetele”, a spus respectiva persoană. Din nefericire nu există o metodă sigură prin aceste confuzii să nu mai fie create, decât cea în care firmele de curierat acordă mai multă atenție.
