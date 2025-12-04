Tot mai multe colete greșite de pe o platformă de resale. Cum faci să-ți recuperezi produsul comandat

Greșitul coletelor pe o platformă extrem de cunoscută de resale pare că e devenit obișnuință, cel puțin asta susțin multe cumpărătoare. Totuși cum recuperezi produsul cumpărat.

Curierii se pare că ar fi principala problemă pentru care în loc de o pereche de adidași pentru copii primești o pereche de sandale. Este și cazul unei cumpărătoare de pe o celebră platformă de resale care a vrut o pereche de adidași pentru copii.

Doar că a primit niște sandale. Drept urmare a postat pe un grup de facebook în speranța că cineva le recunoaște pentru a-și recupera ceea ce a cumpărat. Dar acesta nu este un caz singular.

O altă persoană a trimis niște adidași unei fete care a primit un palton. ”Exact în situația respectivă sunt și eu. Am trimis niște adidași și fata a primit un palton. Pe colet scria numele meu, eticheta mea… La fel nu am văzut acel palton în viața mea.

Greșeala de la firma de curierat probabil, dar e cam nasol oricum, le-am scris despre situație... Așteptăm. Am sunat și la firma de curierat, nimic. Acum sunt și fără adidași și fără bani și probabil o să mai și dau banii înapoi la fata pentru ca na... Ghinionul meu. Nasol oricum”, a explicat persoana în cauză.

O altă persoană a primit o jucărie în loc de husă. Cu toate acestea, după mai multe sesizări a reușit să intre și în posesia a ceea ce cumpărase.

”Eu în loc de husă pentru căruț am primit o jucărie de lemn, am luat legătura cu site-ul și am fost sunată de curieri, au rezolvat problema. Încurcase curierul etichetele, deoarece sunt foarte multe colete curieri se grăbesc să facă target-ul și încurcă etichetele”, a spus respectiva persoană. Din nefericire nu există o metodă sigură prin aceste confuzii să nu mai fie create, decât cea în care firmele de curierat acordă mai multă atenție.