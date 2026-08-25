O tornadă impresionantă care a devastat un sat din apropierea orașului Carcassonne, în departamentul Aude din Franța, a lăsat în urmă cel puțin 41 de răniți și 300 de case avariate, potrivit Le Figaro.

Fenomenul a fost observat luni, la ora 17:20, în Pomas, în timp ce departamentul Aude se afla sub alertă portocalie pentru furtuni. Au fost mobilizate resurse importante de urgență.

Tornada a lovit în special în orașul Pomas, care are aproximativ 1.000 de locuitori.

„Evaluarea actuală indică faptul că 41 de persoane au suferit răni minore și au fost tratate la punctul de adunare al victimelor, inclusiv 5 persoane duse la spital”, a anunțat prefectura Aude.

Aproape 300 de locuințe au fost afectate.

O femeie însărcinată a fost rănită după prăbușirea casei sale și a fost dusă la spital, a declarat soțul ei unui fotograf AFP. Poliția a anunțat că femeia a fost îngropată sub un zid care s-a prăbușit, dar a fost protejată de canapea. Starea copilului nu este cunoscută. Salvatorii aflați la fața locului nu caută nicio persoană dispărută, potrivit prefecturii.

Mai multe videoclipuri și fotografii care circulă pe rețelele de socializare arată un vast vârtej în formă de pâlnie, în timp ce rafale violente de vânt zguduie vegetația.

„O supercelulă produce o tornadă distructivă în regiunea Aude”, a relatat site-ul specializat de meteorologie Météo Languedoc la scurt timp după ora 17:30. Tornada „provine dintr-un tip clasic de supercelulă”, potrivit observatorului francez de furtuni și tornade, Keraunos, de pe X.

Good grief ... another angle of the barber pole tornado south of Carcassonne in southern France this afternoon 😲🌪️ pic.twitter.com/cw4Ik7y0I5 — Nick's Weather Eye (@NickJF75) August 24, 2026

Fenomenul a provocat pagube în orașul Pomas. Mai multe case au fost avariate, în special acoperișurile acestora. În Pomas, pompierii au raportat „mai multe operațiuni în desfășurare pentru acoperișurile smulse”. „Mai mulți specialiști în căutare și salvare” au fost la fața locului spre sfârșitul după-amiezii.

Mai multe drumuri departamentale au fost, de asemenea, închise traficului din cauza copacilor căzuți, potrivit prefecturii. Resurse semnificative au fost desfășurate la fața locului: peste 120 de pompieri, inclusiv 14 specialiști USAR (căutare și salvare urbană), sprijiniți de o unitate canină, și 15 jandarmi sunt mobilizați.

Prefectul de Aude, Alain Bucquet, a activat, de asemenea, un Centru Operațional Departamental (COD) la nivelul prefecturii pentru a coordona operațiunile. „Măsuri de securitate sunt implementate cu ajutorul jandarmeriei, care va patrula toată noaptea pentru a asigura siguranța în zonă”, în special pentru a preveni jaful din casele goale.

🔴 URGENT : la #tornade qui a touché les secteurs situés au sud de #Carcassonne à été d’une puissance et d’une envergure exceptionnelles. Les dégâts sont considérables, certaines habitations ont été totalement détruites. Vidéo tournée dans le village de #Pomas par Jimmy Rey…… pic.twitter.com/eTBpM67gzA — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 24, 2026

Un adăpost este deschis peste noapte la centrul comunitar Pomas și la La Tuilerie din Limoux pentru a-i găzdui pe cei care au nevoie. „În prezent, 2.800 de locuințe sunt fără curent electric în orașele Fontcouverte, Camplong, Souilhe, Raissac d'Aude, Fabrezan, Montmaur, Soupex, Ricaud, Montclar și La Pomarède”, a declarat prefectura într-un nou bilanț al situației.

„Suntem în prezent la fața locului, lucrând la rețea, iar situația se schimbă rapid”, a declarat Enedis pentru AFP. Se așteptau întăriri, inclusiv din partea Crucii Roșii.

Tornada a lovit regiunea în timp ce un sistem intens de furtuni a cuprins-o. Météo France a plasat 20 de departamente din sudul Franței, inclusiv Aude, în alertă portocalie pentru furtuni, subliniind riscul de vreme severă la nivel local. În Aude, institutul a înregistrat peste 30 mm de ploaie într-o oră în Castelnaudary între orele 16:00 și 18:00, cu rafale de vânt atingând 117 km/h în Arquettes-en-Val și 106 km/h în Lézignan-Corbières.

A treia etapă a Vuelta a España, care a început în Gruissan, în departamentul Aude, a fost oprită definitiv și anulată de organizatori din cauza unei furtuni cu grindină care i-a obligat pe cicliști să se adăpostească la mai puțin de 20 de kilometri de linia de sosire din Font-Romeu, în departamentul vecin Pyrénées-Orientales. Météo France a observat, de asemenea, celule de grindină în departamentele Gers și Lot-et-Garonne. Internauții au filmat străzile inundate din Narbonne.

Furtunile care au lovit sudul Franței luni seară au provocat perturbări majore pentru toate modurile de transport, inclusiv drumuri, căi ferate și transport aerian, a relatat Ministerul Transporturilor într-un update de situație.

Traficul a fost întrerupt în mod notabil între Narbonne - unde internauții au filmat străzile inundate - și Sète. În Franța, există, în medie, câteva zeci de tornade în fiecare an, de intensitate variabilă, potrivit Météo-France. Cu toate acestea, impactul schimbărilor climatice asupra frecvenței, intensității și distribuției geografice a acestora rămâne incert, a subliniat agenția publică.

🌪️ Vidéo exceptionnelle de la #tornade qui a touché les environs de Carcassonne ! Des grêlons de plusieurs centimètres, jusqu’à 3 à 5 cm, ont également touché les secteurs proches. Mais c’est surtout la tornade qui a causé d’importants dégâts, avec notamment des habitations… pic.twitter.com/KVTBgWanFG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) August 24, 2026