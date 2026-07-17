Camioane răsturnate de furtună în Franța. Imagini apocaliptice de pe o autostradă
- Andrei Arvinte
- 17 iulie 2026, 11:53
Două camioane au fost răsturnate și devastate după o tornadă violentă petrecută pe autostrada A72, din Franța, în cursul furtunilor de joi, potrivit Actu.fr. Imaginile de la fața locului, înregistrate de șoferi, sunt izbitoare.
Camioane răsturnate de furtună, în Franța
În urma furtunii violente care a lovit puternic regiunea Loarei joi după-amiaza târziu, două camioane s-au răsturnat pe autostrada A72.
Imaginile filmate la fața locului sunt impresionante, aproape apocaliptice.
Furtunile violente care au lovit Loara în după-amiaza târziu a zilei de joi, 16 iulie 2026, au făcut ca două vehicule grele să se răstoarne, literalmente, pe autostrada A72, în apropiere de ieșirea Ratarieux, în direcția Saint-Étienne - Clermont-Ferrand.
Traficul, întrerupt o mare perioadă de timp
Traficul a fost astfel întrerupt pentru o perioadă considerabilă de timp pe șoseaua de mare viteză, în timp ce zona a fost curățată, iar cele două camioane au fost scoase de pe acostament.
Traficul rutier a fost în cele din urmă restabilit în jurul orei 21:00, mai spune sursa citată.
Potrivit prefecturii Loarei, incidentele cu cele două camioane s-au soldat doar cu pagube materiale. Nu au fost raportate victime.
Ambele camioane au fost lovite de tornada care a atins pentru scurt timp nordul orașului Saint-Étienne.
Pe lângă cele două camioane răsturnate, numeroase crengi de copaci au ajuns în mijlocul benzilor de circulație. Indicatoarele rutiere, precum și mai mulți copaci de-a lungul marginii autostrăzii, au fost puternic deformați de furtună.
Departamentul Loire va fi lovit din nou de furtună, vineri
Conform Serviciului Departamental de Pompieri și Salvare din Loire (SDIS), 322 de intervenții au fost înregistrate în departament la ora 21:30, 216 pompieri fiind desfășurați pe teren.
Potrivit prefecturii Loire, 4.100 de gospodării, în principal în orașele Saint-Galmier și Saint-Just-Saint-Rambert, erau încă fără electricitate vineri dimineață.
Departamentul Loire va fi din nou plasat sub avertizare galbenă de vreme pentru furtuni începând cu ora 16:00 vineri. Potrivit Météo-France, un nou val de furtuni este așteptat pe parcursul după-amiezii în întreaga regiune.
⚠️ Une tornade a touché le nord de Saint-Etienne au milieu des orages, faisant d’énormes dégâts à l’extérieur principalement sur St-Priest en Jarez et sur l’A72. Sur l’autoroute deux camions se sont renversés ⬇️https://t.co/puorIMigku pic.twitter.com/9xSWtX8kfL
— TL7 (@tl7loire) July 16, 2026
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/saint-etienne_42218/orages-deux-camions-devastes-apres-une-violente-tornade-sur-l-a72-les-images-impressionnantes_64551234.html