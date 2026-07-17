Două camioane au fost răsturnate și devastate după o tornadă violentă petrecută pe autostrada A72, din Franța, în cursul furtunilor de joi, potrivit Actu.fr. Imaginile de la fața locului, înregistrate de șoferi, sunt izbitoare.

În urma furtunii violente care a lovit puternic regiunea Loarei joi după-amiaza târziu, două camioane s-au răsturnat pe autostrada A72.

Imaginile filmate la fața locului sunt impresionante, aproape apocaliptice.

Furtunile violente care au lovit Loara în după-amiaza târziu a zilei de joi, 16 iulie 2026, au făcut ca două vehicule grele să se răstoarne, literalmente, pe autostrada A72, în apropiere de ieșirea Ratarieux, în direcția Saint-Étienne - Clermont-Ferrand.

Traficul a fost astfel întrerupt pentru o perioadă considerabilă de timp pe șoseaua de mare viteză, în timp ce zona a fost curățată, iar cele două camioane au fost scoase de pe acostament.

Traficul rutier a fost în cele din urmă restabilit în jurul orei 21:00, mai spune sursa citată.

Potrivit prefecturii Loarei, incidentele cu cele două camioane s-au soldat doar cu pagube materiale. Nu au fost raportate victime.

Ambele camioane au fost lovite de tornada care a atins pentru scurt timp nordul orașului Saint-Étienne.

Pe lângă cele două camioane răsturnate, numeroase crengi de copaci au ajuns în mijlocul benzilor de circulație. Indicatoarele rutiere, precum și mai mulți copaci de-a lungul marginii autostrăzii, au fost puternic deformați de furtună.

Conform Serviciului Departamental de Pompieri și Salvare din Loire (SDIS), 322 de intervenții au fost înregistrate în departament la ora 21:30, 216 pompieri fiind desfășurați pe teren.

Potrivit prefecturii Loire, 4.100 de gospodării, în principal în orașele Saint-Galmier și Saint-Just-Saint-Rambert, erau încă fără electricitate vineri dimineață.

Departamentul Loire va fi din nou plasat sub avertizare galbenă de vreme pentru furtuni începând cu ora 16:00 vineri. Potrivit Météo-France, un nou val de furtuni este așteptat pe parcursul după-amiezii în întreaga regiune.

⚠️ Une tornade a touché le nord de Saint-Etienne au milieu des orages, faisant d’énormes dégâts à l’extérieur principalement sur St-Priest en Jarez et sur l’A72. Sur l’autoroute deux camions se sont renversés ⬇️https://t.co/puorIMigku pic.twitter.com/9xSWtX8kfL — TL7 (@tl7loire) July 16, 2026

https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/saint-etienne_42218/orages-deux-camions-devastes-apres-une-violente-tornade-sur-l-a72-les-images-impressionnantes_64551234.html