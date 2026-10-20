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Torino, 3 - 0 acasă la Parma. Gol anulat de VAR

Torino, 3 - 0 acasă la Parma. Gol anulat de VAR
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Din cuprinsul articolului

Torino FC s-a impus luni seară, în deplasare, cu scorul de 3-0 în fața formației Parma, în ultimul meci al etapei a șaptea din Serie A. Giovanni Simeone a marcat de două ori, iar Che Adams a înscris celălalt gol al echipei oaspete.

Torino a deschis scorul în minutul 4

Torino a început excelent partida de pe stadionul Ennio Tardini și a deschis scorul încă din minutul 4, prin Giovanni Simeone, care a finalizat o acțiune rapidă a oaspeților.

Avantajul a fost majorat în minutul 24, când Che Adams a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, după o fază ofensivă în care Simeone a avut, de asemenea, un rol important.

După pauză, Parma a încercat să revină în joc, însă Torino a controlat momentele importante ale partidei. În minutul 69, Simeone a reușit dubla, cu un șut puternic de la distanță, stabilind scorul final.

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Gazdele au marcat în minutul 82, prin Frigan, însă reușita a fost anulată după intervenția sistemului VAR, pentru o poziție de ofsaid. Astfel, Parma a rămas fără gol, iar Torino a obținut toate cele trei puncte.

Torino urcă în clasament, Parma rămâne în zona retrogradării

Victoria îi consolidează poziția lui Torino în clasament, în timp ce Parma continuă să aibă dificultăți în acest început de sezon.

Torino

Torino / foto: FB

Potrivit datelor prezentate după partidă, Torino a ajuns la 10 puncte și ocupă locul 10, în timp ce Parma are numai patru puncte și se află pe poziția a 19-a.

Rezultatele importante ale etapei a șaptea

Runda a oferit și alte rezultate notabile. Inter a învins Bologna cu 3-1, Roma a trecut de Genoa cu 2-0, iar Lazio a câștigat cu 3-0 pe terenul lui Juventus. Milan s-a impus într-un meci spectaculos, 3-2 cu Atalanta, în timp ce Napoli a pierdut surprinzător în deplasare, 0-1 cu Venezia.

Como a câștigat cu 3-1 la Fiorentina, Lecce a învins Udinese cu 3-0, iar Monza a trecut de Cagliari cu 4-0.

Etapa a șaptea s-a încheiat astfel cu o victorie clară pentru Torino, care a profitat de eficiența lui Giovanni Simeone pentru a obține un succes important în deplasare.

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