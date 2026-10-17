Stațiunile de schi din Italia se numără printre destinațiile preferate ale turiștilor pentru sezonul de iarnă 2026, potrivit clasamentului realizat pe baza voturilor cititorilor revistei Condé Nast. Patru zone italiene au intrat în topul celor mai apreciate 20 de stațiuni din Europa, însă prima poziție la nivel mondial îi revine unei destinații din Elveția.

Clasamentul include stațiuni cunoscute din Alpii europeni, dar și destinații din Statele Unite și Canada. Zermatt, Verbier și Méribel ocupă poziții importante în ierarhia europeană, în timp ce Italia se remarcă prin mai multe zone de schi din Dolomiți.

Stațiunea elvețiană Zermatt, situată la poalele muntelui Matterhorn, se află pe primul loc atât în Europa, cât și în lume, cu un scor de 98,33 de puncte, potrivit informațiilor publicate de Daily Mail.

Pe următoarele poziții europene se află Verbier, tot din Elveția, și Méribel, din Franța. Clasamentul reunește destinații cunoscute pentru domeniile schiabile, peisajele alpine și facilitățile oferite turiștilor.

Italia are patru reprezentante în primele 20 de stațiuni europene: Val Gardena, Corvara-Alta Badia, Cortina d’Ampezzo și Courmayeur Mont Blanc.

Val Gardena ocupă locul al patrulea în Europa și poziția a 13-a la nivel mondial, cu 91,68 de puncte. Stațiunea face parte din rețeaua Dolomiti Superski și oferă acces la aproximativ 175 de kilometri de pârtii, cu legături către alte zone de schi din regiune.

Destinația cuprinde trei sate cunoscute din Dolomiți: Selva, Santa Cristina și Ortisei. Zona atrage atât familii și schiori aflați la început de drum, cât și sportivi experimentați, datorită varietății traseelor.

Potrivit descrierii prezentate pe site-ul stațiunii, Val Gardena se adresează celor care caută pârtii variate, potrivite pentru niveluri diferite de experiență, inclusiv trasee folosite în competițiile de Cupă Mondială.

Corvara-Alta Badia se află pe locul al șaselea în Europa, cu 91,11 puncte. Corvara este unul dintre principalele sate ale regiunii Alta Badia și oferă acces la circuitul de schi Sellaronda, care leagă mai multe zone din Dolomiți.

Cortina d’Ampezzo ocupă poziția a șaptea în clasamentul european, cu 90 de puncte. Stațiunea italiană a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă din 1956 și a fost din nou gazdă olimpică în 2026.

O altă destinație italiană inclusă în top este Courmayeur Mont Blanc, aflată în Valea Aostei, la poalele masivului Mont Blanc. Aceasta a obținut 82,52 de puncte și s-a clasat pe locul 18 în Europa.

După Zermatt, clasamentul mondial continuă cu Deer Valley, din Utah, și Sun Valley, din Idaho, ambele situate în Statele Unite. Verbier ocupă locul al patrulea, iar Vail, din Colorado, se află pe poziția a cincea.

Locurile șase-zece sunt ocupate de Méribel, din Franța, Whistler Blackcomb și Silver Star Mountain, din Canada, Solitude, din Utah, și Telluride, din Colorado.

Deer Valley se diferențiază prin faptul că permite schiul, dar nu și practicarea snowboardului. Măsura contribuie la profilul distinct al stațiunii, care atrage turiști interesați de domeniul său schiabil.

Vail este o altă destinație importantă din Statele Unite. Localitatea are mai puțin de 5.000 de locuitori, însă primește aproximativ 2,8 milioane de turiști în sezonul de iarnă, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat.

Pe lângă destinațiile din Elveția și Italia, clasamentul european include și stațiuni cunoscute din Austria și Franța.

Obergurgl, St. Anton și Kitzbühel se numără printre reprezentantele Austriei, în timp ce Val d’Isère, Val Thorens și Courchevel apar în lista stațiunilor franceze.

Clasamentul oferă o imagine a diversității destinațiilor europene pentru sezonul de schi 2026, de la zonele extinse din Dolomiți până la stațiunile alpine din Elveția, Austria și Franța.