Tiraspolul refuză semnarea unei declarații privind integritatea Republicii Moldova. Negocierile în format „1+1”, marcate de tensiuni

Republica Moldova. Tiraspolul a refuzat să semneze o declarație care reafirmă integritatea teritorială a Republicii Moldova, blocând o inițiativă menită să relanseze procesul de negocieri privind conflictul transnistrean. Gestul, calificat de Chișinău drept o dovadă a lipsei de voință pentru o soluție reală, a tensionat discuțiile din cadrul reuniunii în format „1+1”, desfășurată la Tiraspol.

Reprezentantul politic al Tiraspolului în procesul de negocieri, Vitali Ignatiev, a refuzat să semneze o declarație privind „reluarea procesului de negocieri pentru soluționarea politică a conflictului transnistrean în baza suveranității și integrității teritoriale, în limitele frontierelor internațional recunoscute” ale Republicii Moldova.

Propunerea a fost lansată de vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, pe 16 aprilie, la începutul celei de-a doua reuniuni în formatul „1+1” organizate în acest an.

„Semnarea acestui document ar simplifica multe aspecte ale dialogului nostru și ar demonstra atitudinea dumneavoastră reală față de soluționarea conflictului”, a punctat Chiveri, subliniind că între Chișinău și Tiraspol „nu există nicio activitate diplomatică, deoarece activitatea diplomatică presupune relații între două state, iar noi avem altfel de relații”.

Ignatiev l-a întrerupt, afirmând că „principiile și procedurile procesului de negocieri” nu prevăd „în niciun fel o formulă sau un model final de reglementare”.

„Acolo se spune că părțile pregătesc propuneri care sunt înaintate conducerii superioare a părților. De aceea, vă propun să vă ajustați inițiativa, deoarece în procesul de negocieri nu există pentru toți participanții un scop numit așa-zisa integritate teritorială a Moldovei”, a declarat acesta.

După schimbul de replici, presa a fost rugată să părăsească sala.

La finalul discuțiilor, vicepremierul Valeriu Chiveri a declarat că negocierile au fost „utile, dar destul de complicate”.

„Părțile au rămas pe poziții cunoscute. Noi promovăm procesul de reintegrare a țării în baza suveranității și integrității teritoriale, dar Tiraspolul continuă să promoveze statu-quoul. Anume din aceste motive, pentru a depăși această problemă, am propus semnarea unei declarații scurte în numele reprezentanților politici prin care am confirma reluarea procesului de negocieri. Acest lucru a fost refuzat și noi considerăm că aceasta arată, în principiu, atitudinea reală a reprezentanților Tiraspolului referitor la seriozitatea procesului de reglementare”, a punctat Chiveri.

Autoritățile de la Chișinău consideră că formatul „1+1” rămâne util pentru menținerea dialogului, chiar dacă progresele sunt limitate.

În cadrul reuniunii, părțile au discutat și despre drepturile omului și libertățile fundamentale. De asemenea, au fost abordate problemele din educație și mediu, iar Chișinăul a reiterat intenția de a extinde cadrul normativ pe întreg teritoriul Republicii Moldova

„Am atras atenția participanților internaționali despre absența unei reacții constructive din partea Tiraspolului. Am respins categoric afirmațiile că R. Moldova impune o blocadă economică asupra regiunii”, a subliniat vicepremierul.

Totodată, oficialul a menționat că Fondul de convergență pregătit de Guvern are drept scop îmbunătățirea nivelului de trai pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Aceasta este a doua reuniune în format „1+1” după preluarea mandatului de către Valeriu Chiveri. Prima a avut loc pe 26 februarie, tot la Tiraspol.

La acea reuniune, Chișinăul a propus trecerea tuturor școlilor moldovenești din regiunea transnistreană la predarea în limba română, precum și extinderea Serviciului unic de urgență 112 pe întreg teritoriul țării, inclusiv prin proiecte-pilot în localități precum Tighina, Dubăsari sau Râbnița.

În paralel, Rusia solicită reluarea negocierilor în formatul „5+2”, considerat de Moscova principalul mecanism de soluționare a conflictului.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a declarat că acest format rămâne „singurul mecanism recunoscut și eficient”.

„Rusia a pledat în mod constant pentru reluarea cât mai rapidă și necondiționată a formatului 5+2 (...). Întâlnirile în formatul 1+1 s-au dovedit insuficiente pentru a ajunge la o soluție”, a afirmat Galuzin într-un interviu pentru presa rusă.

Oficialul rus susține că formatul 5+2 este în continuare legitim la nivel internațional, iar lipsa progreselor este pusă pe seama pozițiilor Chișinăului și Kievului.