Oficial rus: Rusia cere de urgență reluarea negocierilor 5+2 privind Transnistria. Chișinăul consideră formatul depășit

Republica Moldova. Rusia solicită reluarea cât mai curând posibil a negocierilor privind Transnistria în formatul 5+2, considerat de Moscova singurul mecanism eficient de soluționare a conflictului. Declarația a fost făcută de un diplomat rus de rang înalt și preluată de agenția TASS, în contextul în care Chișinăul afirmă că acest format este inactiv și nu mai produce rezultate.

Adjunctul ministrului rus de Externe, Mihail Galuzin, a declarat că Rusia susține constant revenirea la formatul de negocieri 5+2, pe care îl consideră principalul cadru internațional de soluționare a dosarului transnistrean.

„Rusia a pledat în mod constant pentru reluarea cât mai rapidă şi necondiţionată a formatului 5+2, singurul mecanism recunoscut şi eficient pentru soluţionarea conflictului. Totuşi, din cauza poziţiilor Chişinăului şi ulterior ale Kievului, formatul este inactiv din 2019. Întâlnirile dintre reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului în aşa-numitul format 1+1 s-au dovedit insuficiente pentru a ajunge la o soluţie”, a declarat Galuzin într-un interviu pentru „Izvestia”.

Oficialul rus susține că formatul 5+2 rămâne unul legitim și funcțional din punct de vedere internațional, iar dialogul direct nu ar fi fost abandonat de Tiraspol.

„Formatul 5+2 are toate atribuţiile necesare şi se bucură de recunoaştere internaţională. Tiraspolul nu a refuzat niciodată dialogul cu Chişinăul pentru a discuta chestiuni practice de interes pentru ambele părţi”, a susţinut acesta.

Ministerul rus de Externe își exprimă totodată speranța că o întâlnire între reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, programată pentru 16 aprilie, va impulsiona dialogul.

Recent, autoritățile de la Chișinău au menționat că nu există în prezent discuții privind crearea unui nou format internațional de negocieri și că dialogul se desfășoară exclusiv la nivel 1+1 și prin grupuri de lucru.

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că un nou mecanism de negocieri nu este luat în calcul.

„Deocamdată, nu avem niciun format și nu examinăm formula unui nou format. Avem un format de comunicare 1+1. Este vorba de reprezentanții politici, avem grupurile de lucru, dar nu avem un alt format de negocieri”, a spus Chiveri într-o emisiune televizată.

Oficialul moldovean a subliniat că reluarea formatului 5+2 este puțin probabilă în viitorul apropiat, invocând lipsa de rezultate concrete și contextul geopolitic actual.

„A fost un format care a menținut un dialog, dar fără a aduce rezultate. Nu s-a ajuns la niciun rezultat palpabil în procesul de reintegrare. Formatul este inexistent și, cel puțin, pentru o perspectivă îndelungată noi nu vedem cum ar putea fi revitalizat”, a afirmat vicepremierul pentru Reintegrare.

Ucraina îl consideră compromis, invocând incompatibilitatea Rusiei cu rolul de mediator. Potrivit ambasadorului ucrainean Paun Rohovei, un stat agresor nu își are locul într-un asemenea format de dialog. Diplomatul afirmă că Rusia nu a fost niciodată interesată să ajute oamenii din stânga Nistrului, iar singurul scop urmărit ar fi fost obținerea unei zone controlate militar, pentru a-și menține influența în regiunea Mării Negre.

Ucraina susține implicarea mai activă a Uniunii Europene într-un nou cadru de reglementare, adaptat realităților actuale, care să conducă la revenirea regiunii transnistrene în cadrul legal internațional. Și autoritățile Republicii Moldova spun că formatul 5+2 și-a pierdut actualitatea și că platforma 1+1, care include reprezentanții politici din partea Chișinăului și Tiraspolului, este suficient de relevantă pentru a aborda subiectele de interes pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului.

Menționăm că, de la declanșarea de către Federația Rusă a războiului în Ucraina, activitatea formatului de dialog „5+2”, care reunește autoritățile de la Chișinău și Tiraspol, ca părți implicate în conflict, precum și Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori, iar Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii ca observatori, a fost suspendată.

Dialogul dintre cele două maluri ale Nistrului a avut loc, în ultimii ani, doar între reprezentanții politici de la Chișinău și Tiraspol.

Formatul 5+2 include Republica Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina şi observatori din Statele Unite şi Uniunea Europeană.

Amintim că vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, se întâlnește joi, 16 aprilie, cu reprezentantul politic al Tiraspolului, Vitali Ignatiev, la sediul Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) din regiunea transnistreană. Aceasta va fi a doua întrevedere în acest format de la începutul anului, după cea din 26 februarie, care a avut loc tot la Tiraspol.

Agenda discuțiilor va viza și situația cetățenilor deținuți ilegal în stânga Nistrului, inclusiv cazul lui Evgheni Pancioha, a anunțat în ajun viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Alte subiecte vor viza accesul la educație și gestionarea problemelor de mediu.