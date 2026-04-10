Chișinăul și Tiraspolul revin la masa discuțiilor. Întâlnire „1+1” programată la mijlocul lunii aprilie

Republica Moldova. O nouă rundă de discuții între Chișinău și Tiraspol este programată pentru 16 aprilie, când vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni săptămâna viitoare cu reprezentantul politic al regiunii transnistrene, Vitali Ignatiev, în formatul „1+1”, la sediul Misiunii Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa din regiune.

Discuțiile în formatul „1+1” sunt planificate pentru 16 aprilie, la sediul Misiunii Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa din regiunea transnistreană. Aceasta va fi a doua întrevedere în acest format de la începutul anului, după cea din 26 februarie, care a avut loc tot la Tiraspol. Reluarea dialogului este văzută de autorități drept un pas necesar pentru menținerea comunicării și identificarea unor soluții punctuale.

Vicepremierul pentru reintegrare a declarat anterior că agenda discuțiilor va include subiecte ce țin de accesul la educație și gestionarea problemelor de mediu, urmând ca aceasta să fie completată și cu teme propuse de partea transnistreană.

Potrivit lui Valeriu Chiveri, platforma „1+1”, care reunește reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, rămâne singurul format de negocieri acceptat în acest moment. Oficialul consideră că acest mecanism este suficient de relevant pentru a aborda subiectele de interes direct pentru cetățeni.

Autoritățile de la Chișinău insistă pe o abordare graduală a procesului de reintegrare, concentrată pe domenii concrete care pot aduce beneficii imediate populației.

Unul dintre obiectivele strategice ale Chișinăului este eliminarea treptată a diferențelor fiscale dintre cele două maluri ale Nistrului până în anul 2030. Această măsură ar urma să contribuie la apropierea economică și la crearea unor condiții mai echitabile pentru mediul de afaceri.

Totodată, veniturile suplimentare acumulate la bugetul de stat în urma acestor ajustări vor fi direcționate către proiecte sociale în regiunea transnistreană, prin intermediul unui Fond de convergență, al cărui mecanism este în curs de elaborare.

La întrevederea anterioară din februarie, Chișinăul a propus trecerea tuturor școlilor moldovenești din regiunea transnistreană la predarea în limba română, pentru a asigura copiilor acces la un învățământ de calitate în limba maternă.

De asemenea, vicepremierul Valeriu Chiveri a pledat pentru extinderea Serviciului unic de urgență 112 pe întreg teritoriul țării, inițial prin proiecte-pilot în localități precum Tighina, Dubăsari sau Râbnița.