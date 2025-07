Social Tinerii din România, chemați de MapN la arme. Anunțul ministrului Moșteanu







Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, explică necesitatea actualizării bazei de date a rezerviștilor și pregătirea tinerilor în cadrul noii forme de voluntariat militar. „Nimeni nu vrea război, dar trebuie să fim pregătiți”, a declarat oficialul.

De ce vrea armata română să pregătească tinerii? Explicațiile ministrului Apărării

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a clarificat, miercuri seara, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, de ce armata română a decis să cheme rezerviștii la exerciții și să introducă o nouă formă de pregătire militară pentru tineri. Oficialul a precizat că „orice armată modernă are nevoie de militari profesioniști și de o rezervă operațională bine pregătită.”

„Partea de rezerviști a îmbătrânit, simplu spunând. Și noi ne înzestrăm, ne pregătim", a explicat Moșteanu.

Ce presupun noile proiecte legislative privind apărarea în România

Ministrul a anunțat că la nivelul Ministerului Apărării se lucrează la două proiecte legislative esențiale: modificări ale legii apărării naționale și ale legii pregătirii populației pentru apărare. Prin aceste modificări, se va institui un cadru legal pentru o nouă formă de voluntariat militar în termen, ce va presupune sesiuni de pregătire cu durata de 4 luni.

Această pregătire este destinată tinerilor care doresc să participe voluntar la instruire de bază, fără ca serviciul militar obligatoriu să fie reintrodus.

Convocarea rezerviștilor: doar exerciții și actualizări de date

Întrebat despre convocarea rezerviștilor operaționali la exerciții, Moșteanu a precizat că acest demers vizează, în primul rând, actualizarea bazei de date.

„Este un lucru absolut normal de structurarea informațiilor într-un stat. În caz de mobilizare, trebuie să știm unde te găsim și la ce unitate te prezinți”, a explicat ministrul Apărării.

Oficialul a dat asigurări că aceste convocări nu reprezintă un semnal că România ar intra într-un conflict armat, ci doar o măsură de organizare, similară cu cele adoptate de alte țări NATO.

România nu intră în război. Moșteanu: „Nimeni nu vrea război”

Ionuț Moșteanu a respins ferm speculațiile potrivit cărora pregătirea rezerviștilor și instruirea tinerilor ar fi măsuri legate de un potențial conflict.

„Nimeni nu vrea război. Asta să fie foarte clar. Dar nu putem să întoarcem capul și să ignorăm realitatea. Pică drone lângă noi. Armata trebuie să fie pregătită conform principiului ‘prepare for the worst, expect the best’”, a declarat ministrul Apărării.

Oficialul a adăugat că ceea ce se întâmplă în prezent în România este în linie cu măsurile de pregătire aplicate în toate statele membre NATO.

Ministerul Apărării combate dezinformarea din România: platformă oficială pentru știri reale

Moșteanu a abordat și problema campaniilor de dezinformare care circulă în spațiul online. El a amintit că Ministerul Apărării a lansat platforma inforadar.mapn.ro, unde cetățenii pot verifica știrile false și manipulările apărute pe rețelele sociale.

Ministrul a atras atenția că numeroase informații false referitoare la presupusa pregătire a României pentru război sunt promovate constant online, în special pe canale nesigure.

Măsurile armatei române sunt considerate „absolut normale”

Ministrul Apărării Naționale a subliniat că toate aceste măsuri sunt perfect firești în actualul context de securitate, similar cu pregătirile adoptate de alte state membre NATO.

„Este absolut normal ceea ce face armata română. Ne pregătim, ne înzestrăm, dar nimeni nu vrea conflict. E vorba despre o armată modernă, capabilă să își apere cetățenii”, a concluzionat Ionuț Moșteanu.