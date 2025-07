Trump a ajuns la un acord cu NATO: Ucraina o să primească un număr mare de echipamente militare

Președintele SUA Donald Trump a anunțat luni, după întâlnirea din Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că Ucraina va primi un „număr mare” de echipamente militare sofisticate. Decizia vine în urma unui acord încheiat între NATO și Statele Unite.

Președintele american a afirmat că acest armament „de gamă înaltă” va fi vândut europenilor, care îl vor transfera ulterior către Kiev. Trump a anunțat duminică că i-a venit ideea de a trimite europenilor diverse echipamente militare foarte sofisticate, pe care aceștia să le plătească integral.

Acest obiectiv a fost oficializat luni, în urma unui acord semnat cu Mark Rutte.

Cei doi au anunțat luni, după întâlnirea din Biroul Oval, că Ucraina va primi un „număr mare” de arme, ca rezultat al acordului încheiat între NATO și Statele Unite.

