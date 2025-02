Monden Theo Rose, surprinsă ieșind dintr-o clinică. Ce se întâmplă, de fapt







Theo Rose și Anghel Damian și-au îngrijorat fanii după ce au fost surprinși de pararazzi în timp ce intrau la o clinică privată. Când au ieșit, cântăreața și soțul ei țineau în mână rezultatele unor analize.

Theo Rose și Anghel Damian, surprinși ieșind dintr-o clinică privată

Theo Rose și Anghel Damian, întâmpină dificultăți de sănătate? Paparazzi de la cancan.ro i-au surprins pe cei doi îndrăgostiți în momentul în care pătrundeau într-o clinică privată.

Fotografiile realizate de CANCAN.Ro au stârnit agitație în rândul fanilor celor două celebrități. La ieșirea din clinică, aceștia purtau câteva foi, care, cel mai probabil, conțineau rezultatele unor analize. Cântăreața și partenerul ei păreau destul de confuzi.

Theo Rose și Anghel Damian, șinute lejere pentru vizita la medic

Pentru vizita la medic, artista și Anghel Damian au ales să poarte haine confortabile, cu un stil similar. Cântăreața a optat pentru o pereche de pantaloni sport bej, un hanorac alb și o geacă bomber oversized.

Soțul ei a avut o ținută destul de apropiată. Acesta a purtat pantaloni sport gri, un hanorac verde smarald și o jachetă bomber într-o nuanță vișinie.

Probleme de sănătate date de „mâncărimi și furnicături în tălpi și în palme”

Vă reamintim că, recent, artista a împărtășit cu fanii săi că nu mai reușește să doarmă noaptea din cauza unor furnicături resimțite în tălpi și în palme.

„De câteva nopți mai degrabă am niște mâncărimi și furnicături în tălpi și în palme, extremitățile. Dar, cum să vă zic, sunt niște mâncărimi din interior. Adică, degeaba mă scarpin, că nu rezolvă nimic. Prima noapte a fost infernală.Am petrecut-o cu picioarele în apă sloi, în cadă și trebuia să fac ture, că aveam și copilul care dormea și îl lăsam și iar mă duceam și îmi venea să mă foiesc și aveam spasme că mă apucau furnicăturile și ca să nu îl deranjez.

A doua noapte n-am mai dormit eu cu copilul. Tot am stat cu picioarele în apă rece, până la urmă am venit repede în pat, m-am pus pe burtă și în pauza aia până să mă apuce, iar am adormit”, a mărturisit cântăreața pe Instagram.

În acel moment, vedeta a menționat că a efectuat un set de analize pentru a înțelege mai bine situația. Cel mai probabil, rezultatele au fost primite, iar cântăreața, împreună cu soțul ei, s-a dus să le ridice de la spital, fiind surprinși de paparazzi.