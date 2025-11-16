The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnare

La aproximativ trei mile de coasta Dubaiului, în Golful Persic, se află un arhipelag unic, format din 300 de insule artificiale care formează o hărțiță a lumii.

Construcția acestui proiect, cunoscut sub numele de The World Islands, a început în 2003 și a fost gândită pentru a atrage turiști și investitori, dar și pentru a extinde zona de plajă a orașului.

Proiectul a fost inițiat de conducătorul Dubaiului, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, și a implicat aducerea a aproximativ 320 de milioane de metri cubi de nisip pentru a forma cele 300 de insule.

Costurile estimate pentru realizarea întregului arhipelag erau de peste 14 miliarde de dolari.

Potrivit rapoartelor publicate de The Telegraph, mai mulți investitori implicați în proiect au intrat în faliment, iar unul dintre ei a fost închis. În 2011, un avocat al companiei Nakheel Properties, grupul responsabil cu dezvoltarea insulelor, a declarat că proiectul era „în comă”.

Deși multe dintre insule rămân nepopulate, treptat, unele au fost deschise vizitatorilor. Insula Lebanon, de exemplu, a fost singura care, în iulie 2012, era utilizată în mod comercial pentru evenimente corporative private și petreceri publice.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de pe arhipelag este Heart of Europe, coordonat de dezvoltatorul austriac Josef Kleindienst.

Acesta a achiziționat insula reprezentând Austria în 2007 și ulterior a cumpărat alte cinci insule: Suedia, Elveția, Germania, Monaco și Sankt Petersburg.

Proiectul Heart of Europe include șase insule tematice în formă de inimă, denumite după țările europene.

Fiecare insulă oferă plaje artificiale, hoteluri de lux, facilități de recreere și magazine, toate într-un mediu controlat, cu zăpadă, ploaie artificială și munți verzi. Moneda acceptată exclusiv pe aceste insule este euro.

Când arhipelagul va fi finalizat, toate insulele vor fi conectate prin poduri.

Un alt resort deja deschis este Anantara World Islands, care a avut lansarea soft în 2022. Spre deosebire de Heart of Europe, acest complex nu are tematică geografică.

Dezvoltările sunt lente, dar se observă o revenire a interesului turistic.

Vizitatorii încep să exploreze treptat insulele, iar proiectul, după ani de stagnare, pare să prindă din nou viață.