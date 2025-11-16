International

The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnare

Comentează știrea
The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnareDubai World Islands / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

La aproximativ trei mile de coasta Dubaiului, în Golful Persic, se află un arhipelag unic, format din 300 de insule artificiale care formează o hărțiță a lumii.

Construcția acestui proiect, cunoscut sub numele de The World Islands, a început în 2003 și a fost gândită pentru a atrage turiști și investitori, dar și pentru a extinde zona de plajă a orașului.

Istoria și construcția insulelor

Proiectul a fost inițiat de conducătorul Dubaiului, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, și a implicat aducerea a aproximativ 320 de milioane de metri cubi de nisip pentru a forma cele 300 de insule.

Costurile estimate pentru realizarea întregului arhipelag erau de peste 14 miliarde de dolari.

Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Canada refuză opțiunea de a-și trece Israelul ca loc de naștere pentru israelieni
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect
Dîncu acuză încercări de a se crea tensiuni în PSD: Tentativele de a forța conflicte interne nu au efect

Potrivit rapoartelor publicate de The Telegraph, mai mulți investitori implicați în proiect au intrat în faliment, iar unul dintre ei a fost închis. În 2011, un avocat al companiei Nakheel Properties, grupul responsabil cu dezvoltarea insulelor, a declarat că proiectul era „în comă”.

Insulele și dezvoltarea turistică

Deși multe dintre insule rămân nepopulate, treptat, unele au fost deschise vizitatorilor. Insula Lebanon, de exemplu, a fost singura care, în iulie 2012, era utilizată în mod comercial pentru evenimente corporative private și petreceri publice.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte de pe arhipelag este Heart of Europe, coordonat de dezvoltatorul austriac Josef Kleindienst.

Acesta a achiziționat insula reprezentând Austria în 2007 și ulterior a cumpărat alte cinci insule: Suedia, Elveția, Germania, Monaco și Sankt Petersburg.

Dubai World Islands

Dubai World Islands / sursa foto: captură video

Proiectul Heart of Europe include șase insule tematice în formă de inimă, denumite după țările europene.

Fiecare insulă oferă plaje artificiale, hoteluri de lux, facilități de recreere și magazine, toate într-un mediu controlat, cu zăpadă, ploaie artificială și munți verzi. Moneda acceptată exclusiv pe aceste insule este euro.

Când arhipelagul va fi finalizat, toate insulele vor fi conectate prin poduri.

Perspectivele turistice

Un alt resort deja deschis este Anantara World Islands, care a avut lansarea soft în 2022. Spre deosebire de Heart of Europe, acest complex nu are tematică geografică.

Dezvoltările sunt lente, dar se observă o revenire a interesului turistic.

Vizitatorii încep să exploreze treptat insulele, iar proiectul, după ani de stagnare, pare să prindă din nou viață.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:21 - Zi decisivă pentru studenții la medicină. Mii de candidați susțin examenul de rezidențiat la Carol Davila
14:15 - Fostul prinț Andrew era obsedat de ordine în dormitor, spune fosta lui cameristă
14:07 - Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, acuzat că ar vrea privatizarea transportului public din oraș
13:57 - The World Islands, proiectul mega-luxos din Dubai care prinde viață după ani de stagnare
13:48 - Un polițist din Giurgiu s-a împușcat în cap. Ar fi folosit arma din dotare
13:40 - Serghei Mizil gest neașteptat. Mușcături cot la cot cu un câine

HAI România!

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

Proiecte speciale