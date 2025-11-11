Teze de licență contra bani. Scandal de corupție la Universitatea de Stat din Moldova

Republica Moldova. Un dosar penal care vizează teze de licență contra unor sume de bani zguduie mediul academic din Chișinău. În centrul anchetei se află șapte persoane, între care decanul unei facultăți de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), directorul Colegiului de Ecologie din capitală, doi intermediari și trei studenți, cercetați pentru corupere pasivă și trafic de influență.

Pe 11 noiembrie, procurorii și ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliile și birourile celor șapte, ridicând documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani, a căror proveniență urmează a fi stabilită.

Potrivit surselor PRO TV ar fi vorba de Liliana Dmitroglo, decanul facultății de Fizică și Inginerie de la Universitatea de Stat din Moldova.

Potrivit probelor acumulate, decanul, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență (anul 2025), ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru a elabora și transmite în format electronic teze de licență unor studenți ai facultății pe care o conduce.

Totodată, acesta ar fi influențat membrii comisiei de specialitate pentru a asigura promovarea lucrărilor respective. Printre cei vizați se numără și doi intermediari și trei studenți.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor implicate, ofițerii CNA și procurori au ridicat documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani, ale căror proveniență urmează a fi stabilită. Bănuiții urmează a fi cercetați în stare de libertate.

Conducerea USM a transmis că a luat act de informațiile apărute în presă și va acorda sprijin organelor de anchetă, „în spiritul legalității și transparenței”.

„Universitatea de Stat din Moldova condamnă ferm orice formă de corupție și comportament care ar putea aduce atingere integrității academice și imaginii instituției. Vom susține toate demersurile legale pentru ca adevărul să fie stabilit cât mai curând posibil”, se arată în comunicat.

De asemenea, conducerea USM a subliniat că până la finalizarea anchetei trebuie respectat principiul prezumției de nevinovăție pentru toate persoanele vizate.