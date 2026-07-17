Două persoane și-au pierdut viața în Texas, după ce ploile torențiale au provocat inundații puternice în mai multe zone ale statului american. Victimele au fost surprinse de viituri în timp ce se aflau în mașini. Autoritățile se pregătesc pentru un nou episod de vreme extremă, cu precipitații estimate la niveluri fără precedent. Guvernatorul statului, Greg Abbott, a avertizat că următoarele 24 de ore vor fi critice, iar echipele de intervenție sunt mobilizate la capacitate maximă pentru a limita efectele fenomenelor meteo, potrivit Reuters.

Potrivit autorităților, echipele de urgență au desfășurat 230 de operațiuni de salvare. Printre acestea s-a numărat și intervenția spectaculoasă prin care un bărbat și câinele său au fost evacuați dintr-un camion cu ajutorul unui elicopter și al unui salvator specializat în intervenții acvatice.

Texas a mobilizat aproximativ 2.350 de membri ai echipelor de intervenție și peste 1.400 de echipamente, inclusiv elicoptere Black Hawk și bărci pentru salvarea persoanelor surprinse de viituri.

Mobilizarea masivă vine pe fondul amintirii dezastrului produs în urmă cu un an în regiunea Texas Hill Country, unde inundațiile au provocat moartea a cel puțin 135 de persoane. Printre victime s-au numărat și 27 de participanți și consilieri ai unei tabere de vară, majoritatea copii.

„Ne confruntăm cu precipitaţii care depăşesc toate recordurile şi care duc la inundaţii extrem de periculoase. Vrem să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne proteja vieţile”, a declarat Greg Abbott, după o ședință cu reprezentanții serviciilor de urgență.

Serviciul Național de Meteorologie a anunțat că în unele zone din regiunea Hill Country s-au acumulat între 25 și 50 de centimetri de precipitații în ultimele două zile.

Regiunea include și Camp Mystic, tabăra creștină de vară pentru fete aflată pe malul râului Guadalupe, locul unde s-a produs tragedia de anul trecut.

Guvernatorul Texasului a precizat că cele două victime sunt un bărbat surprins de viitură în vehiculul său recreațional și o femeie al cărei autoturism a fost luat de ape.

Oficialul le-a cerut locuitorilor să evite deplasările până la încetarea furtunilor, estimată pentru vineri seara. Potrivit autorităților, aproximativ 125 de sectoare de drum au fost afectate de inundații, iar 87 dintre acestea au fost închise. Printre incidente se numără și avarierea unui pod după impactul cu o barjă.

Cele mai mari riscuri sunt în zonele Uvalde și Johnson City, unde autoritățile monitorizează evoluția apelor.

Specialiștii estimează că râul Nueces, din apropiere de Uvalde, va depăși nivelul maxim înregistrat în 1996, în timp ce râurile Frio și Pedernales sunt așteptate să ajungă la unele dintre cele mai ridicate cote măsurate vreodată.