Serviciul pentru Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) a suspendat temporar majoritatea opririlor de vehicule folosite în operațiunile de aplicare a legislației privind imigrația, după ce două persoane au fost împușcate mortal de agenți federali în Texas și Maine, potrivit agenției Reuters.

Decizia a fost luată marți, 14 iulie, la o zi după ce un șofer a fost ucis de un agent ICE în Biddeford, statul Maine. Incidentul s-a produs la mai puțin de o săptămână după un alt caz mortal în Houston, Texas, iar cele două evenimente au amplificat criticile privind tacticile utilizate în operațiunile federale de imigrație.

Conducerea ICE a transmis personalului să suspende, până la noi ordine, opririle de vehicule legate de operațiunile de imigrație, potrivit unor surse familiarizate cu noile instrucțiuni.

Agenții din divizia Enforcement and Removal Operations, responsabilă de identificarea, reținerea și deportarea persoanelor aflate ilegal în Statele Unite, vor trebui să utilizeze alte metode pentru desfășurarea operațiunilor.

În situațiile în care sunt executate mandate penale împotriva unor persoane aflate în vehicule, personalul ICE va putea coopera cu alte structuri de aplicare a legii.

Un purtător de cuvânt al agenției a precizat că ICE își evaluează constant procedurile pentru a proteja personalul și publicul. Instituția nu a prezentat însă detalii despre durata suspendării sau despre eventualele modificări permanente ale regulilor de intervenție.

Cel mai recent incident a avut loc luni, 13 iulie, în Biddeford, un oraș de coastă din statul Maine. Un agent ICE a împușcat mortal un șofer în timpul unei operațiuni.

Organizațiile pentru drepturile imigranților au identificat victima drept un cetățean columbian în vârstă de 26 de ani, care avea autorizație de muncă în Statele Unite.

ICE murdered someone in Biddeford, Maine. Maine's Speaker of the House has confirmed an ICE agent shot and killed someone as of this morning via FB. The purpose of any system is what it does, this ethnic cleansing campaign by the Trump regime is killing people is the streats… pic.twitter.com/z8cIqTZAOI — Austin MacNamara (@gremloe) July 13, 2026

Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că agentul a deschis focul după ce șoferul ar fi încercat să fugă, iar ofițerul s-ar fi temut pentru siguranța publică. Autoritățile nu au explicat în detaliu modul în care vehiculul ar fi reprezentat un pericol imediat.

Agenții implicați în operațiune nu purtau camere video corporale, situație care a generat noi întrebări privind transparența intervențiilor ICE.

Cu șase zile înainte, un agent ICE a împușcat mortal un bărbat în timpul unei opriri de vehicul în Houston, Texas.

Potrivit autorităților federale, bărbatul ar fi încercat să lovească un vehicul al agenților în timp ce încerca să plece de la locul operațiunii. Cazul este analizat de autorități.

Niciuna dintre cele două persoane ucise în Maine și Texas nu era ținta inițială a operațiunilor ICE, potrivit informațiilor furnizate de Departamentul pentru Securitate Internă.

Suspendarea opririlor de vehicule intervine în contextul extinderii operațiunilor împotriva imigrației ilegale după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

În Maine, numărul reținerilor efectuate de ICE a crescut semnificativ, ajungând recent la o medie de aproximativ 70 de persoane pe zi.

Oprirea vehiculelor a devenit una dintre metodele folosite frecvent de agenți pentru localizarea și reținerea persoanelor vizate de operațiunile de imigrație. Limitarea acestei tactici ar putea afecta capacitatea agenției de a menține ritmul actual al arestărilor.

Cele două incidente din Texas și Maine ridică la cel puțin șapte numărul persoanelor ucise în operațiuni de aplicare a legislației privind imigrația de la începutul anului 2025.

Suspendarea majorității opririlor de vehicule reprezintă o schimbare importantă în modul de operare al ICE. Deocamdată, autoritățile americane nu au precizat cât timp va rămâne măsura în vigoare și dacă actualele proceduri vor fi modificate permanent.