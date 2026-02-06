Test secret cu drone de atac în Oklahoma. Cooperare militară SUA–Taiwan, confirmată

O companie americană și armata taiwaneză au creat cu succes drone militare, care au fost testate cu succes în Statele Unite, într-un demers care urmărește creșterea rapidă a capacității Taiwanului de a desfășura un număr mare de sisteme fără pilot, pe fondul intensificării amenințărilor din partea Chinei, potrivit Reuters.

Potrivit unui comunicat oficial, compania americană Kratos Defense și armata din Taiwan au finalizat recent o campanie de testare a unei drone de atac cu propulsie cu reacție, cunoscută sub numele de Mighty Hornet IV. Testele au avut loc la o facilitate Kratos din Oklahoma City.

În cadrul testelor, ingineri americani și taiwanezi au validat integrarea unei încărcături de misiune dezvoltate în Taiwan pe platforma Mighty Hornet IV. „Testul reprezintă un moment de referință”, a transmis Kratos, subliniind că rezultatele ar putea deschide calea pentru o cooperare mai amplă în domeniul tehnologiilor militare.

Mighty Hornet IV este dezvoltată ca o drone de atac cu cost redus, comparabilă ca rol cu o rachetă de croazieră, fiind concepută pentru a putea fi produsă și desfășurată în cantități mari.

Compania americană a precizat că proiectul ar putea conduce la o colaborare mai profundă cu Institutul Național Chung-Shan de Știință și Tehnologie, principalul organism de cercetare militară din Taiwan, cunoscut sub acronimul National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST).

Într-un comunicat separat, NCSIST a descris inițiativa drept „un nou reper în colaborarea tehnologică de apărare dintre SUA și Taiwan”, adăugând că acest tip de cooperare „poate reduce semnificativ timpii de dezvoltare și poate răspunde nevoilor Taiwanului pentru contramăsuri rapide și lovituri preventive pe rază lungă”.

Kratos a transmis că cele două părți intenționează să amplaseze un „număr mare” de astfel de drone pe teritoriul Taiwanului, atât ca instrument de descurajare, cât și ca resursă operațională în eventualitatea unui conflict.

🇺🇸Kratos, 🇹🇼NCSIST Team Successfully Test Integrated 🐝Mighty Hornet IV System.https://t.co/jwnPB1w7yX pic.twitter.com/M2mGj4Tc3q — Taiwan Military (@TaiwanMilitary) February 6, 2026

Inițiativa vine într-un context regional tensionat, în care China își intensifică activitățile militare în jurul insulei. Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său, în pofida opoziției autorităților de la Taipei.

Autoritățile taiwaneze au raportat că numărul aeronavelor militare chineze detectate în apropierea insulei, inclusiv avioane de vânătoare și drone, a crescut cu 23% în 2025 față de anul precedent.

Potrivit ministrului apărării din Taiwan, aceste activități fac parte din ceea ce Taipei descrie drept tactici de „zonă gri”.

În paralel, China a desfășurat exerciții militare de amploare în apropierea Taiwanului la sfârșitul lunii decembrie, sporind îngrijorările privind stabilitatea regională.

Taipei a accelerat în ultimii ani eforturile de a obține sisteme fără pilot mai ieftine și mai numeroase, considerate esențiale pentru complicarea oricărui potențial atac și pentru consolidarea capacităților de apărare ale insulei.