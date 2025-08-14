Politica Termen-limită de înscriere pentru alegătorii din 10 state care vor să voteze prin corespondență







Din cuprinsul articolului Și termenul pentru blocurile electorale expiră astăzi

Republica Moldova. Moldovenii din zece țări mai au doar câteva ore la dispoziție pentru a se înscrie în lista celor care vor vota prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Termenul-limită stabilit de CEC este joi, 14 august, ora locală 23:59.

Procedura este valabilă pentru cetățenii din Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei. De asemenea moldovenii stabiliți în Regatul Suediei, Republica Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Uniunea Australiei, Noua Zeelandă.

Până în prezent, peste 2 300 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. Cei mai mulți fiind din SUA (1 272 de persoane) și Canada (617 persoane).

Procesul de înregistrare se realizează online, prin intermediul paginii web oficiale https://vpc.cec.md.

Înregistrarea pentru votul prin corespondență este o procedură obligatorie. Prin care alegătorul îşi exprimă intenția de a vota în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale sau de curierat. Scopul procedurii este de a stabili numărul de alegători care optează pentru această metodă alternativă de vot și de a întocmi listele electorale pentru votul prin corespondență.

Tot astăzi, 14 august, este ultima zi în care partidele politice pot înregistra blocuri electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarele pot fi depuse până la ora 17:00. Potrivit CEC, un bloc electoral se constituie în baza unui acord între două sau mai multe partide politice înregistrate la Agenția Servicii Publice până la data intrării în vigoare a actului de stabilire a alegerilor sau referendumului.

Decizia fiecărui partid de a participa la constituirea blocului electoral trebuie consemnată într-un proces-verbal, aprobat conform statutului formațiunii. Până acum, au fost înregistrate trei blocuri electorale. Blocul „Împreună”, Blocul „Alternativa” și Blocul Patriotic, format din cele patru partide de stânga – PSRM, PCRM, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei.

Scrutinul parlamentar din Republica Moldova va avea loc pe 28 septembrie 2025.

Amintim că la prezidențialele din toamna trecută, aproximativ 1800 de moldoveni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. Într-un final, plicurile au fost trimise de peste 1300 de persoane.

La alegerile din 2024, sistemul a fost testat doar în șase state, SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, iar pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie lista a fost extinsă cu alte patru state – Australia, Noua Zeelandă, Japonia și Coreea de Sud.

La scrutinul prezidențial, pentru acest sistem au fost cheltuite aproximativ 20 de milioane de lei, iar la parlamentarele din acest an au fost alocate puțin peste 12 milioane de lei.