Cîțu a fost convins să renunțe!!! Pentru unii este fantastic, pentru alții este rușinos, însă pentru mine este şi un gest abject, în condițiile crizei #coronavirus. Cîțu și-a dat azi examenul IRESPONSABILITĂȚII și nu trebuie să mai ocupe vreodată, în România, nicio funcție de demnitate publică!!! Președintele și PNL-ul și-au bătut joc, încă o dată, de o țară întreagă! #insistpentruRomania #CituAntiRoman #OpritiCiumaGalbena